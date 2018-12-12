«Человек-паук», «Гринч» и другие премьеры недели

«Аквамен» («Aquaman»); Джеймс Ван

Текущая российская кинонеделя пройдет под девизом супергеройского кино — 13 декабря в отечественный прокат выходят сразу три грандиозных блокбастера, между которыми развернется ожесточенная борьба за плюс-минус одну целевую аудиторию. Речь, в частности, про «Аквамена», экранизацию популярного комикса DC о всесильном правителе подводного царства. Главную роль в ленте исполнит Джейсон Момоа, известный благодаря «Игре престолов», — в хитовом сериале HBO артист предстал в образе кхала Дрого. Поражает звездностью каст боевика и в целом: помимо Момоа, в фильме сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо. Режиссером «Аквамена» выступил создатель «Пилы», «Заклятия», «Астрала» и седьмого «Форсажа» Джеймс Ван.

«Бамблби» («Bumblebee»); Трэвис Найт

Спин-офф «Трансформеров», знаменитой фантастической франшизы Майкла Бэя, расскажет историю, пожалуй, самого обаятельного автобота вселенной — Бамблби. События ленты забросят его в ностальгический ландшафт 80-х, где озорной трансформер познакомиться с отважной девушкой-подростком Чарли, чтобы затем, согласно всем законам жанра, навлечь на ее голову смертельно опасное приключение.

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Спустя четыре года после премьеры блокбастера «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» Sony возвращается на экраны со «своим» Спайдерменом (согласно арендному соглашению, комиксы о Питере Паркере с недавних пор экранизирует также Marvel Studios), на сей раз — анимационным. Мультфильм, рисовка которого получила восторженные отзывы критиков, объединит под собственными сводами сразу несколько Человеков-пауков, одним из которых будет Свин-паук по имени Питер Поркер.

«Гринч» («The Grinch»); Ярроу Чейни, Скотт Моужер

Злобный зеленый ворчун, придуманный писателем Доктором Сьюзом, знаком россиянам благодаря экранизации 2000 года, главную роль в которой исполнил Джим Керри. В новом «Гринче» (он, что важно, анимационный), персонаж, желающий похитить Рождество, говорит голосом Бенедикта Камбербэтча и окружен милейшими напарниками — псом Максом и бодипозитивным оленем Фредом, которые попросту не могут не влюбить в себя юных (и не только) зрителей. Картина, к слову, стала абсолютным хитом американского проката — проект на протяжении месяца не покидает топ-3 американского бокс-офиса, собрав за это время на домашнем рынке около $225 млн. Это, на секундочку, третий результат в истории среди всех фильмов, касающихся темы Рождества.

«Хрусталь»; Дарья Жук

Самобытная белорусская трагикомедия — первая полнометражная работа в карьере режиссера Дарьи Жук — в преддверии своей российской премьеры успела показать себя на многих крупных кинофестивалях, где в большинстве своем пришлась критикам по душе. Картина, действие которой происходит в 90-е, повествует историю диджея из Минска Вели, мечтающей уехать в США, но из-за недочета в поддельной справке на визу оказывающейся в небольшом белорусском городе среди незнакомых людей.

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Показательный момент — именно «Хрусталь» стал первым (и единственным) фильмом, выдвинутым Белоруссией на «Оскар» в 21-м веке. Если повезет, лента войдет в число номинантов категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Счастливый Лазарь» («Lazzaro felice»); Аличе Рорвахер

Картина Аличе Рорвахер получила приз Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший сценарий» — а это говорит о многом. Это фильм фильм о сельском простаке, об умирающей деревне, о преломлениях веры и о святости, которая всегда есть где-то рядом. «Счастливый Лазарь» — 100-процентный «мастхэв» в коллекции каждого любителя авторского кино.

Ранее «Газета.Ru» писала о главных премьерах декабря и зимы в целом.