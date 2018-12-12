Кокорин и Мамаев не били Пака: «Серебро» меняет историю

Российская поп-группа «Серебро» выпустила клип на песню «Пятница», в котором прослеживается отсылка к инциденту с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

По сюжету футболисты в форме сборной России отдыхают в ресторане и обращают внимание на сидящего рядом мужчину в деловом костюме.

Затем солистки — лишь в рамках клипа, естественно — изменяют ход событий, из-за которых Кокорин и Мамаев угодили в тюрьму: девушки подсаживаются к уже подавшимся в сторону мужчины игрокам, переключая их внимание на себя. Благодаря этому для персонажей ролика вечер проходит без происшествий.

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8 октября Кокорин и Мамаев вместе с компанией друзей нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь.Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев также оскорбляли чиновника по национальному признаку.

В результате заведения на футболистов уголовного дела по статьям «Хулиганство» и «Побои» они были помещены в следственный изолятор «Бутырки». 5 декабря в Тверском районном суде Москвы прошло заседание по делу спортсменов. Суд принял решение продлить срок ареста игрокам и их подельникам минимум до 8 февраля. За данное правонарушение спортсменам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В своем новом клипе поп-коллектив также спародировал группу Little Big, рэперов Элджея и Фейса. По ходу видео девушки сбривают шевелюру парня в образе Ивана Дремина (настоящее имя Фейса), кушающего бургер («Бургер», как известно, один из главных хитов исполнителя), а «Элджей» (Алексей Узенюк) прикладывает к глазам теннисные шарики, имитируя свои популярные сценические линзы.

Примечательно, что не обошелся ролик и без политической отсылки: в одной из его сцен появились мужчины, внешне напоминающие Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в причастности к делу Скрипалей. Согласно клипу, Петров и Боширов не знали, куда отправиться в отпуск, посему искали варианты в интернете. В этот момент подруге Ольги Серябкиной, которая сидела за соседним столиком, предложили соус к картошке.

«Соус бери», — посоветовала Серябкина. Эта фраза оказалась созвучной с названием английского города Солсбери, в котором и произошел инцидент.

Содержащее ненормативную лексику видео на песню «Пятница» набрало более 1 млн просмотров за сутки. По словам продюсера коллектива Максима Фадеева, в ролике, режиссером которого выступил Артем Гряник, певицы решили «похулиганить».

«Девчонки решили похулиганить в своем новом клипе «Пятница». Приеду из Франции — накажу», — пообещал Фадеев в своем инстаграме.

Отметим, что текст песни написала Серябкина, которая недавно заявила, что в скором времени покинет «Серебро». Позднее стало известно, что вместе с ней из коллектива уйдут Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова, две другие участницы группы.

Девушкам, желающим занять их места, Серябкина предложила публиковать в соцсети видео с соответствующим хэштегом.

«А мы двигаемся дальше. Держась за руки. До февраля 2019-го мы будем выступать вместе, и именно эти концерты я сохраню у самого сердца. Потом придут три новые офигительные солистки — Макс выберет сердцем, я знаю», — написала певица.

Сейчас продюсер занимается поиском новых солисток популярной группы и регулярно публикует видео приглянувшихся кандидаток в своей соцсети. На минувшей неделе «Серебро» и Фадеев выпустили клип на кавер-версию песни «Притяженья больше нет», которую когда-то исполняла «ВИА Гра». Согласно фанатам коллектива, видео стало некой «лебединой песней» «золотого» состава группы, который занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение-2007».