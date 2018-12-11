«Спрут» по-украински: черная метка для комиссара Каттани

Министерство культуры Украины по требованию службы безопасности внесло в список лиц, «представляющих угрозы национальной безопасности», популярного итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо. Соответствующий указ был опубликован на сайте Минкульта.

«Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В то же время причина, по которой Микеле Плачидо попал под запрет, не называется. Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Минкульт составляет на основе запросов Службы безопасности Украины (СБУ) и других органов. В настоящий момент список включает в себя 145 человек.

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Итальянский актер Микеле Плачидо начал сниматься в кино с 1972 года, сыграв в таких лентах, как «Народный роман» Марио Моничелли, «Божественное создание» Луиджи Коменчини, «Эрнесто» Сальваторе Сампери, «Шопен» Лучано Одоризио и многих других.

Наибольшую известность актер получил благодаря роли комиссара Коррадо Каттани — непримиримого борца с сицилийской мафией и коррупцией среди представителей власти в криминальном сериале «Спрут», который транслировался с 1984-го по 2001 год.

В 1991 году Плачидо сыграл роль советского офицера-десантника Михаила Бандуру в фильме Владимира Бортко «Афганский излом». С 1990-х годов 72-летний актер начал заниматься режиссерской деятельностью, выпустив такие картины, как «Пуммаро» в 1990 году, «Кровные подруги» в 1992-м и «Мещанский герой» в 1995-м. В сентябре 2017 года он попрощался с профессией и ушел из кино.

Итальянский актер был удостоен приза Станиславского «Верю!» на Московском кинофестивале, четырьмя премиями «Давид ди Донателло», а также награжден орденами «За заслуги перед Итальянской Республикой». Микеле был членом жюри 63-го Венецианского кинофестиваля.

Ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет наказывать украинские каналы за трансляцию новогодних «голубых огоньков» с участием российских популярных исполнителей.

В начале декабря народная артистка СССР София Ротару была вынуждена отменить свое выступление на музыкальной премии «Песня года». По словам организаторов, представители певицы сообщили об отказе от выступления в день, когда стало известно о введении на Украине военного положения 26 ноября — то есть всего за несколько дней до начала концерта.

Как отмечал концертный директор 71-летней исполнительницы, Ротару пошла на такой шаг для того, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

В конце ноября музыкант, шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в ближайшее время не планирует выступать с концертами на Украине, так как это может вызвать негативную реакцию со стороны российских поклонников его творчества.

В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта «Миротворец» как «враг Украины» из-за выступления в Крыму. Тогда музыкант заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь», и спокойно отнесся к тому, что его могут не пустить на территорию страны.

В черный список Минкульта Украины не раз попадали деятели культуры. Среди тех, кому запрещен въезд на территорию Украины, — певец Лев Лещенко, актриса Наталья Варлей, актер Валентин Гафт, режиссеры Карен Шахназаров и Никита Михалков, голливудский актер и продюсер Стивен Сигал и многие другие.