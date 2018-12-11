Из Урала в Голливуд: Гай Ричи пригласил безработного

Британский режиссер Гай Ричи пригласил безработного жителя Екатеринбурга Леона Янина принять участие кинопробах для съемок в его фильме, сообщает РИА «Новости». Известный режиссер криминального жанра обратил внимание на екатеринбуржца после его видеообращения в инстаграме. Сам Янин рассказал в интервью StarHit, что он снимал видео «ради прикола» и ни на что серьезное не рассчитывал.

«Ради прикола пару месяцев назад бросил вызов Гаю Ричи в соцсети: предложил повторить за мной силовую тренировку», — рассказал Янин.

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Начинающий актер, который неоднократно пытался пройти кастинг в отечественные сериалы, даже не думал о том, что на этот «прикол» отреагируют, и он обернется возможностью сняться в фильме одного из самых успешных британских режиссеров.

«Он в ответ посоветовал с этим вопросом обратиться к Джейсону Стейтему — мол, его профиль. Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать», — продолжил актер.

По словам Янина, штанги дома не оказалось, и он решил использовать для приседаний зимнюю резину. Записав видео, Леон отправил его в директ самому Стейтему и также получил ответ: знаменитый актер написал, что передает эстафету Ричи.

На этом общение прекратилось, и екатеринбуржец уже перестал ждать ход своего кумира. Однако спустя какое-то время Янину позвонил кастинг-менеджер и предложил роль «плохого русского парня». Новоиспеченный кандидат на участие в фильме Ричи уже встречался с кастинг-продюсерами в Москве. Пробы состоятся весной в Европе.

«На встрече я немного волновался, но они с юмором к этому отнеслись. Подписали часть бумаг, теперь жду сценарий», — рассказал Янин.

Разумеется, начинающий актер понимает, что ему наверняка предложат небольшую роль в эпизоде, но, тем не менее, она может стать огромным шагом в его карьере. Леон морально готовится к кинопробам и надеется не упустить шанс засветиться в большом кино.

«Я не бодибилдер, но в неплохой физической форме благодаря увлечению боксом, — рассуждает Янин,

— В детстве занимался фигурным катанием, сейчас зимой встаю на сноуборд, летом прыгаю с парашютом. Последнее место работы — торговый представитель в крупной компании Екатеринбурга. Но уже три года нахожусь в свободном плавании. До этого пробовался в сериал «Реальные пацаны» и в бондиану — туда тоже искали русского. Но все уже знают, что съемки под вопросом. Наверное, поэтому мне пока не ответили».

Британский режиссер Гай Ричи известен по картинам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Шерлок Холмс». Осенью этого года Ричи отпраздновал полувековой юбилей.

За свою 20-летнюю карьеру он с разным успехом снимал как малобюджетные ленты, так и дорогостоящие блокбастеры. Режиссер неоднократно терпел неудачу, но это не сильно повлияло на репутацию Ричи и веру в него со стороны голливудских продюсеров.

Полнометражным дебютом Гая стала черная комедия 1998 года «Карты, деньги и два ствола», которая получилась «на ура». Также именно этот фильм запустил кинокарьеру двух бывших спортсменов Джейсона Стейтема и Винни Джонса, а также превратил в звезд актеров Джейсона Флеминга и Декстера Флетчера, ставшего впоследсвтт успешным режиссером.

После дебютного полнометражного фильма на Гая обратили внимание в Голливуде, и свою вторую картину «Большой куш» он уже снимал, имея в распоряжении больше денег и звездных актеров — Брэда Питта, Бенисио Дель Торо, Денниса Фарину и многих других.

Отличающая Гая криминальная тема отчетливо видна в других его фильмах — «Рок-н-рольщик» и «Револьвер». Романтическая комедия »Унесенные» и высокобюджетный исторический блокбастер «Меч короля Артура» у режиссера не удались, зато блокбастер 2009 года «Шерлок Холмс» взорвал кинопрокат: он собрал в международном прокате более $524 млн. Сейчас режиссер работает над ремейком мультфильма Disney «Аладдин», который выйдет в 2019 году.