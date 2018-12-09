Лев Лещенко госпитализирован

Лев Лещенко вышел на связь с журналистами РИА «Новости» и рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации. Певец сообщил, что чувствует себя нормально и планирует в понедельник уже выйти на сцену в Кремле, передает НСН.

«Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского», — сказал Лещенко.

Концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев также прокомментировал госпитализацию артиста. В разговоре с коррепондентами ФАН он отметил, что слухи вокруг ситуации сильно преувеличены и никаких поводов для беспокойства о здоровье Лещенко нет.

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«Мы две ночи без сна из-за концертов, два перелета. Вчера перед выступлением он пожаловался на самочувствие», — сообщил Дмитриев. По словам концертного директора, медики настоятельно рекомендовали артисту сообщать им о любом недомогании в свете перенесенной летом операции и тщательно следить за здоровьем. Именно поэтому было принято решение оставить его на одну ночь в больнице. При этом в больницу он поехал сам, а не на «Скорой».

«Лещенко поехал в больницу провериться. Поехал сам, был за рулем. Он мне оттуда позвонил: сказал, что останется на ночь. Сейчас жду звонка», — сказал Дмитриев.

В разговоре с РИА «Новости» Дмитриев назвал Лещенко бойцом и попросил успокоить зрителей и слушателей, заключив: «Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет».

Жена артиста Ирина Лещенко в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердила, что сейчас состояние здоровья ее мужа остается стабильным, он намерен продолжать концертную деятельность. «Все в порядке, все нормально, сейчас еду к нему. Он успел на концерт и ехал на другой концерт. Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично», — заверила женщина.

Друг Лещенко Владимир Винокур поспешил успокоить поклонников и подчеркнул, что певец проходит обычное обследование.

Ранее сообщалось, что Лещенко должен был выступить на финальном концерте всероссийского конкурса «На благо мира» в Москве. Перед выходом на сцену артисту внезапно стало плохо, поэтому ему пришлось экстренно отправиться в больницу.

Напомним, что это уже не первый случай, когда 76-летнему артисту приходится в срочном порядке отправиться в больницу. В 2014-м, во время концерта в Израиле его также госпитализировали со сцены. При этом врачи поставили артисту серьезный диагноз, выявив у него межпозвоночную грыжу шейного отдела. Тогда Лещенко предупредили: если он не будет бережно относится к здоровью, последствия могут оказаться плачевными и привести к полному параличу. В том же году артисту сделали срочную операцию, в ходе которой удалили грыжу и вставили имплант из титана и никеля в шейный отдел.

Однако проблемы со здоровьем никогда не становились преградой для артиста. Так, в конце ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин вручил Льву Лещенко награду за высокие достижения в сфере культуры и искусства. Певец удостоился Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщала НСН.

Кроме того, Лещенко продолжает вести активную социальную жизни и никогда не остается в стороне от громких событий в сфере культуры. В ноябре народный артист в эфире радиостанции «Говорит Москва» защитил рэпера Хаски, арестованного после исполнения песни на чужой машине на импровизированном концерте. По словам Лещенко, он слышал о проблеме Хаски только «краем уха», однако не смог оставить без внимания случай вмешательства силовых структур в искусство.

«Сам факт вмешательства в искусство силовых структур, я считаю, это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — высказался артист.

Лещенко также вспомнил, что прессинг в отношении деятелей искусства напоминает ему советские худсоветы и не должен становиться тенденцией.