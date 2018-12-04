Джексон, Родригес и Шьямалан: главные премьеры зимы

«Хроники хищных городов» («Mortal Engines»), Кристиан Риверс; 6 декабря

Великий и ужасный Питер Джексон, ставший мегазвездой после трилогии «Властелин колец» представляет свой новый проект, в котором он выступил в качестве сценариста и продюсера, «Хроника хищных городов». Это экранизация популярной в Британии подростковой фэнтези Филиппа Рива, которая насчитывает четыре книги. Фильм представляет собой постапокалиптический экшн в жанре стимпанк с масштабными сценами погонь и драк. Режиссером выступил давний соратник Джексона и специалист по спецэффектам в картинах новозеландца Кристиан Риверс. Если лента покажет хороший финансовый результат, то можно уверенно ожидать запуска целой франшизы.

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«Аквамен» («Aquaman»), Джеймс Ван; 13 декабря

«Аквамен» имеет все шансы стать одним из лучших представителей кинофраншизы DC (наряду с «Чудо-женщиной»), которая в последние годы выглядит медлительной — и при этом не самой расчетливой — черепахой на фоне конкурентов из Marvel. Лента, во-первых, обладает ярчайшим актерским составом (Джеймс Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо, а во-вторых, может похвастаться действительно крутыми по мировым меркам спецэффектами. Герои DC в любом случае остаются популярными у широкой публики, и «Аквамен» может стать финальным в этом году мегаблокбастером.

«Бамблби» («Bumblebee»), Трэвис Найт; 13 декабря

Для «Трансформеров», некогда мощной франшизы Майкла Бэя, «Бамблби» является едва ли не последним шансом на реабилитацию, и дело тут даже не в том, что последние фильмы саги, мягко говоря, приходились по душе далеко не всем. В спин-оффе об обаятельном желтом автоботе Трэвис Найт и компания использовали, кажется, вообще всю тяжелую артиллерию из имеющего арсенала: тут вам и самый милый герой вселенной, и ностальгический ландшафт 80-х, и с виду беззащитная (но на деле очень храбрая) тинейджер Чарли, и высокобюджетные спецэффекты. В общем, если уж и эта попытка воскресить сагу окажется провальной, ее, наверное, можно уже окончательно закрывать. В любом случае, даже последние «Трансформеры» на российском рынке показали вполне неплохой результат.

«Елки последние», Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт; 27 декабря

Не обойдется Новый год и без очередной части саги Тимура Бекмамбетова — на этот раз, кажется, действительно последней. В седьмых «Елках» пред зрителями предстанут как уже давно знакомые герои, так и абсолютно новые персонажи, а сам фильм — по сложившемуся обычаю — будет разделен на несколько отдельных новелл. Главные роли в ленте исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юрий Кузнецов и многие другие звезды отечественного кино. Картина вполне способна заработать вплоть до 1 млрд рублей — до 900 млн у некоторых из предыдущих частей дело уже доходило.

«Т-34», Алексей Сидоров; 1 января

Еще одна традиционная новогодняя российская премьера. На этот раз речь идет о военном фильме «Т-34», который имеет все шансы собрать приличную кассу вместе с «Елками» Бекмамбетова. Целевая аудитория картин не пересекается, и российский зритель, по всем расчетам, должен раскошелиться на приличную сумму. Картина также имеет козыри и в плане кастинга — в фильме задействованы набравшие в этом году популярность молодые звезды — Александр Петров и Ирина Старшенбаум.

«Стекло» («Glass»), М. Найт Шьямалан; 17 января

Долгожданный заключительный аккорд в так называемой комикс-трилогии набравшего былую форму М. Найта Шьямалана под названием «Стекло». В этой картине Шьямалан, наконец объединит героев Брюса Уиллиса, Сэмьэла Л. Джексона и Джеймса Макэвоя. Трейлеры уже обещают что-то невероятно интересное, а если Шьямалан берется за дело всерьез, то у него выходит действительно качественное кино.

«Лего Фильм 2» («he Lego Movie 2: The Second Part»), Майк Митчелл, Триша Гам; 7 февраля

Продолжение сенсации 2014 года — «Лего Фильма» — выйдет на российские экраны в начале февраля. Картина четырехлетней давности Фила Лорда и Кристофера Миллера буквально взорвала медиапространство и была признана чуть ли не шедевром. Каким получится «Лего Фильм 2», неизвестно, потому что на этот раз в режиссерском кресле другие люди. В любом случае лента притянет к себе большое количество зрителей.

«Алита: Боевой ангел» («Алита: Боевой ангел»), Роберт Родригес; 14 февраля

Роберт Родригес взялся за самый дорогой проект в своей карьере. Спродюсированный Джеймсом Кэмероном «Алита: Боевой ангел» обошелся создателям в $200 млн. Трейлер выглядит очень красиво и динамично. Как справится с такими финансами известный всем любитель трэша и би-муви Родригес, узнаем 14 февраля.

«Как приручить дракона 3» («How to Train Your Dragon: The Hidden World»), Дин ДеБлуа; 21 февраля

Под конце зимы на российские экраны выйдет третья часть популярной мульт-франшизы «Как приручить дракона». Создатели картины обещают зрителям грандиозный финал саги о викингах и их домашних драконах. Трейлер выглядит фантастически с технической точки зрения. Будем надеяться, что история тоже не подкачает. Мультик расскажет о противостоянии главных героев с безжалостным охотником на драконов, готовым уничтожить все, что им дорого.

«Громкая связь», Алексей Нужный; 21 февраля

Российский ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» под названием «Громкая связь». Картина отличается внушительным составом — к участникам Квартета И присоединились Ирина Горбачева и Мария Миронова. По сюжету, друзья, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. И, конечно же, это приводит к неожиданным последствиям.