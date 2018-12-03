«Это все ложь!»: Кикабидзе о концерте в России за €40 тыс.

Много раз выказывавший свое неприятие России 80-летний певец Вахтанг Кикабидзе, отказывавшийся выступать здесь из-за участия российский войск в грузино-осетинском конфликте 2008 года, приезжал в Санкт-Петербург, где давал концерт на вечеринке в ресторане «Шаляпин» за гонорар в €40 тыс.

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Когда журналисты позвонили самому Кикабидзе, он опроверг это.

«Это наглая ложь», — сказал Кикабидзе.

Артист также настаивал на том, что не знает такого ресторана в Санкт-Петербурге. Затем он решил сменить тему разговора, передает портал Starhit.

«Я уже десять лет в России не был и не собираюсь к вам. Приезжайте лучше к нам в Грузию, я до сих пор даю концерты. И не только там», — отметил артист.

В июне нынешнего года Кикабидзе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle рассказал о своей ненависти к государственному гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве элементов герба некомпетентными руководителями из-за плохой жизни страны.

Он отметил при этом, что,

несмотря на такую плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас.

Кроме того артист заявил, что обрадовался распаду Советского Союза.

«Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — рассказал Кикабидзе.

Он признался: трудно представить, чтобы такую большую страну можно было «разнести в пух и прах». Однако, по словам Кикабидзе, Россия также движется по тому же пути распада, по которому шел СССР.

Помимо этого, Кикабидзе, не приезжавший в Россию после пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году, заявил, что единственным условием, при котором он был бы готов снова посетить российское государство, стал бы уход со своих постов Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, передает НСН.

В этой связи глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе не добился бы успеха, если бы не СССР.

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», — написал парламентарий.

Сенатор отметил, что Кикабидзе «набрал годы», но не «мудрость».

А певец Юрий Антонов выразил возмущение заявлением Кикабидзе. По словам Антонова, Кикабидзе говорит так, как будто у него не было юности.

«Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения.

Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино...» — сказал Антонов, раньше относившийся к Кикабидзе положительно.

Антонов признался, что Кикабидзе восхищал его как артист кино и был симпатичен как исполнитель песен, передает ФАН.

«Я никогда даже подозревать не мог, что у него в глубине души такая ненависть!» — поделился певец.

Сенатор Франц Клинцевич указал, в России и Белоруссии, откуда он родом, все любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался.

«Мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из «Мимино». Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим», — написал Клинцевич в фейсбуке, добавив, что артист может говорить что пожелает.

А лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал высказывания грузинского режиссера и кощунственными и направленными на «интересы Вашингтона».

«Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством,

которое обеспечило равновесие на планете! Сегодня, когда его [CCСР] нет, снова полыхают пожары по всей планете. Мне думается, здесь речь идет не только об артистических способностях, а, прежне всего, о государственной позиции. А позиция такая – в современном мире уважают умных, сильных и успешных», — пояснил депутат.

Он также выразил сожаление тем, что сегодня Грузия обслуживает интересы Вашингтона, а не укрепляет тысячелетние традиции и связи с Россией.

Вскоре Кикабидзе подчеркнул, что не говорил о ненависти к самому государству.

«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне», — сказал он.

Также артист отметил, что его достижения — это заслуга не советского государства, а его самого.

«Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал», — отрезал Кикабидзе.