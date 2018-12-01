Тур по Украине: Гребенщиков ждет «более разумное время»

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов, запланированных в декабре 2018 года на Украине. «К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам.

Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!»

— написал Гребенщиков на своей странице в фейсбуке.

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Ранее он ответил на звонок корреспондента ФАН, но заявил, что не может говорить, потому что заболел.

Концерт Бориса Гребенщикова под названием «БГ — 65!» был запланирован на 8 декабря в киевском концертном клубе StereoPlaza. Цена билетов составляет от 580 до 2460 гривен (примерно от 1370 до 5800 рублей).

Кстати, на декабрь концерт в Международном центре культуры и искусств, расположенном в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни, был запланирован и у Андрея Макаревича. Билеты на его концерт стоят от 385 до 3050 гривен (примерно от 900 до 7200 рублей). Впрочем, и это мероприятие сейчас под вопросом.

«Или поедем [на Украину], или не поедем. Одно из двух. Не знаю... Если пускают — значит, поедем. Если не пускают — значит, не поедем», — сказал Макаревич ФАН.

Выступления групп оказались под вопросом после того, как в пятницу стало известно о закрытии въезда на территорию Украины для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такое решение приняли в Госпогранслужбе украинского государства, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

В своем твиттере украинский лидер Петр Порошенко пояснил, что на этот шаг Киев пошел из-за угрозы «формирования частных армий РФ на территории Украины».

Такие действия были предприняты, чтобы не позволить Москве проводить операции на территории Украины, как она это «планировала еще в 2014 году».

На эту новость отреагировал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и как обычно подошел к комментированию ситуации творчески. В своем инстаграме он опубликовал стихотворение, посвященное этому запрету. Примечательно то, что в этом произведении музыкант, в несвойственной ему манере, обошелся без ругательств:

«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влияние

Никуда не исчезнет от нас

Притяжение народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду —

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят».

Кстати, еще до появления официального сообщения Госпогранслужбы Украины появилась информация, что украинская сторона закрыла въезд на территорию российского полуострова Крым через свою территорию. Как сообщил источник ФАН в пограничной службе РФ, уже в четверг, 29 ноября, через украинские КПП в Крым перестали пропускать иностранных граждан.

При этом границы Украины с другими регионами РФ, по словам источника, на тот момент оставались открытыми. Впрочем, у иностранцев, желающих попасть в Крым, и ранее возникали трудности с въездом на полуостров через Украину.

Между тем, по данным российской пограничной службы, примерно 40% россиян, которые стремятся попасть на Украину, постоянно сталкиваются с проблемами на контрольно-пропускных пунктах. Причем не пускают российских граждан на Украину без объяснения причин.

Что касается уже введенного ограничения на въезд на территорию Украины для российских мужчин от 16 до 60 лет, то стоит отметить, что такое решение было принято сразу после введения на Украине военного положения на 30 дней. Оно, в свою очередь, было вызвано инцидентом в Керченском проливе, который произошел в минувшее воскресенье, 25 ноября.

Суда военно-морских сил Украины незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН. Более того, по информации ФСБ России, они совершали опасное маневрирование. При этом украинские моряки не реагировали на законные требования российских властей остановиться. Из-за этого российским пограничникам прошлось применить оружие, в результате чего трое украинцев были ранены, но им сразу же оказали помощь.

Пограничники задержали украинские суда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а все 24 моряка во вторник отправились в СИЗО на два месяца.

Украинская сторона обвинила в инциденте Россию, и подчеркнула, что россияне «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

В то же время в России данное происшествие назвали провокацией со стороны Киева, а российский президент Владимир Путин заявил, что эта провокация была организована Порошенко в преддверии выборов на Украине.