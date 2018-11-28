«Робин Гуд: Начало», «Суспирия» и другие премьеры недели

«Робин Гуд: Начало» («Robin Hood»), Отто Батхерст

В отечественный прокат выходит приключенческий фильм британского режиссера Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало». Последняя крупная экранизация по мотивам истории благородного разбойника с Расселом Кроу в главной роли была снята Ридли Скоттом аж восемь лет назад. Теперь у Робина Гуда новое лицо — роль в эпике исполнил молодой и талантливый актер, звезда фильма «Kingsman: Золотое кольцо» Тэрон Эджертон.

Среди актеров заявлено немалое количество голливудских звезд — обладатель премии «Оскар» за игру в фильме «Рэй» Джейми Фокс, австралийский актер Бен Мендельсон, известный по съемках в ленте «Ограбление казино», и многие другие. Одним из продюсеров выступил знаменитый актер Леонардо Ди Каприо.

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Один из самых ожидаемых мистических триллеров этого года «Суспирия» наконец-то выходит в российский прокат. Картина режиссера Лука Гуаданьино представляет собой ремейк культового фильма ужасов с одноименным названием, вышедшего в 1977 году.

По сюжету молодая танцовщица Сьюзи Бэннон поступает в танцевальную академию в Берлине и вскоре обнаруживает, что из учебного заведения начинают пропадать студентки. Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот и Хлоя Морец. Суинтон, в свою очередь, исполнила роли сразу трех персонажей, что в очередной раз подчеркивает талант актрисы.

За музыкальное сопровождение картины также можно не волноваться: саундтрек к «Суспирии» сочинил лидер группы Radiohead Том Йорк. По словам Суинтон, присутствие композитора лишь добавило «магии» ленте.

«Братья Систерс» («The Sisters Brothers»), Жак Одиар

Комедийный вестерн «Братья Систерс» французского режиссера Жака Одиара выходит на отечественные экраны. Картина расскажет историю двух братьев-беспредельщиков по фамилии Систерс, которые получают задание убить предприимчивого золотоискателя.

Главные роли в фильме исполнили Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол и Риз Ахмед. Для Жака Одиара, обладателя практически всех значимых наград и номинаций — «Золотого льва», «Сезар» и «Оскара», — «Братья Систерс» — очередная заявка на победу. По итогам последнего Венецианского кинофестиваля фильм принес Одиару «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.

На экраны выходит мистический фильм ужасов «Проводник» российского режиссера Ильи Максимова. В центре сюжета — история девушки Кати, обладающей необычным даром видеть призраков. Главные роли в картине исполнили Саша Бортич и Евгений Цыганов.

«Колетт» («Colette»), Уош Уэстмоленд

Драма «Колетт» британского режиссера Уоша Уэстмоленда с Кирой Найтли в главной роли выходит на российские экраны.

imdb.com Кадр из фильма «Колетт»

Сюжет основан на реальных событиях и разворачивается в Париже. Талантливая писательница Сидони-Габриэль Колетт выходит замуж за успешного литератора, известного под псевдонимом «Вилли», который выдает ее произведения за свои.

Интересно, что «Колетт» — уже вторая по счету картина за год, в которой женщины вынуждены помогать своим бесталанным супругам, сочиняя за них литературные произведения: сперва в прокат вышла драма «Жена» с Гленн Клоуз в главной роли.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги» («Dead in a Week: Or Your Money Back»), Том Эдмундс

На российские экраны выходит выходит картина Тома Эдмундса «Вы умрете, или мы вернем вам деньги», которую можно с уверенностью охарактеризовать как черную комедию.

imdb.com Кадр из фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

По сюжету молодой писатель Уильям пытается свести счеты с жизнью и нанимает для этого неудачливого и возрастного киллера по имени Лесли из организации «Гильдия Убийц». Но внезапно герой влюбляется, а Лесли, который очень не хочет идти на пенсию, решает во чтобы то ни стало довести свою работу до конца.

Главные роли в картине исполнили обладатель премии «Золотой глобус» за съемки в ленте «Мужской стриптиз» Том Уилкинсон и молодой, но не менее перспективный актер фильма «Дюнкерк» Анайрин Барнард.

«Эллиот» («Elliot the Littlest Reindeer»), Дженнифер Весткотт

Новый год не за горами, поэтому интерес юных зрителей начинают «подогревать» уже сейчас. На отечественные экраны выходит канадский мультфильм «Эллиот» постановщицы Дженнифер Весткотт. Лента расскажет о причудливом олененке, который в течение трех дней должен воплотить свою давнюю мечту — попасть в команду Санта Клауса.