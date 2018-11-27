«Закон не нарушил»: Брилев рассказал о британском подданстве

Российский телеведущий, заместитель директора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев расставил точки над I в отношении своего двойного гражданства – о чем ранее сообщал блогер Алексей Навальный.

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«Подтвердились мои опасения: расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал Брилев в фейсбуке.

Он пояснил, что законодательство не накладывает на журналистов никаких ограничений в этом.

«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет. Чистую правду сказала моя жена Ира: у нее британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — детализировал журналист.

Он также добавил, что как творческая личность открыт для международного сотрудничества.

«На днях в соавторстве с британским историком (да, признаюсь, Алексей Анатольевич!) я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Еще (сдаваться — так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а

мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео», — резюмировал Брилев.

Днем ранее американский актер Ричард Гир, известный по ролям в фильмах «Красотка» и «Хатико: Самый верный друг», во время визита в Москву ответил журналистам на вопрос о российском гражданстве.

«Я американец», — заявил он.

В сентябре президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума прокомментировал обвинения Лондона в адрес двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти считают, что именно они совершили нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Путин уточнил, что оба являются гражданскими лицами и призвал их самостоятельно выйти на контакт с российскими СМИ, чтобы представить свою версию случившегося. Вопрос о Петрове и Боширове российскому лидеру задал именно модератор дискуссии – Сергей Брилев, сообщает ФАН.

В прошлом месяце

Владимир Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики. Она призвана упростить, очистить от бюрократии получение российского гражданства для соотечественников.

Об этом Путин сообщил во время выступления на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов назвал российскую элиту уязвимой для вербовки за рубежом, передает НСН.

«Специальные службы всегда пытаются найти информаторов, имеющих доступ к закрытой и важной политической информации. Это абсолютно естественная и нормальная практика. Мы давно уже должны были к этому привыкнуть. Вопрос в том, что очень часто они завышают оценки тех или иных людей», — указал бывший силовик.

По его словам, даже если россиянин вращается в политических кругах РФ — он является носителем только одного определенного сектора информации. Таким образом, он не всегда имеет доступ к информации, которая действительно может представлять интерес спецслужб. Однако такого рода работы проводятся, и остается только вопрос в том, каким иммунитетом обладает тот или иной представитель политической элиты.

«Человек может стать заложником обстоятельств, когда его можно вербовать на основе шантажа или компрометирующих материалов. Наша сегодняшняя политическая элита очень уязвима. Они держат деньги в западных банках, учат своих детей в западных школах и университетах. Это все является элементом очень серьезного шантажа и прекрасным ресурсом для вербовки. Я, со стороны своего опыта, могу сказать, что многим людям, которые пытаются отправить своих детей на учебу за границу, перестаю доверять», — пояснил генерал.