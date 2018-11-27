«Король Лев», «Артемис Фаул» и другие трейлеры недели

«Король Лев» («The Lion King»), Джон Фавро

Студия Disney опубликовала тизер-трейлер ремейка одного из самых значимых «диснеевских» бестселлеров — мультфильма «Король Лев», который в следующем году отметит 25-летний юбилей.

Ностальгирующим по «Королю Льву» киношникам трейлер явно пришелся по вкусу — за первые сутки превью будущей полнометражной ленты посмотрели более 224 млн человек. В тизере фильма показан один из самых популярных моментов оригинального шоу — знакомство жителей саванны с маленьким львенком Симбой.

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Обновленная версия культовой истории выглядит поистине захватывающей: лента создана с помощью компьютерных технологий, способных приблизить анимацию к реальным съемкам. Картина, режиссером которой выступил Джон Фавро, выйдет в прокат 19 июля 2019 года. Роли в фильме озвучили Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер и другие.

Вышел трейлер предстоящей военной драмы «Последствия» режиссера Джеймса Кента с Кирой Найтли, Александром Скарсгордом и Джейсоном Кларком в главных ролях.

Действие фильма разворачивается в послевоенной разрушенной Германии. В центре сюжета — история англичанина Льюиса Моргана, который стал временным мэром Гамбурга и теперь вынужден возрождать город. Мировая премьера картины состоится в марте 2019 года.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги» («Dead in a Week: Or Your Money Back»), Том Эдмундс

Черный боевик Тома Эдмундса с провокационным названием «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» наконец-то обзавелся первым трейлером. По сюжету, писатель-неудачник раз за разом пытается покончить жизнь самоубийством, но из этого ничего не выходит. Отчаявшись, он обращается к профессионалам — предприятию «Гильдия убийц», которое оказывает помощь таким, как он.

Главные роли в фильме исполнили молодой, но уже обладающий довольно приличной фильмографией Анайрин Барнард, сыгравший в «Дюнкерке», а также Том Уилкинсон, известный по ролям в лентах «Бэтмен: Начало» и «Час пик».

«Чего хотят мужчины» («What Men Want»), Адам Шенкман

Студия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер романтический комедии «Чего хотят мужчины» — ремейка легендарной картины 2000 года с Мэлом Гибсоном в главной роли.

В этот раз картина обрела совершенно иное, феминистское прочтение. Главной героиней картины является спортивный агент Эли Дэвис, роль которой исполнила актриса Тараджи П. Хенсон. Как и герой Гибсона, Дэвис обладает невероятной способностью слышать мысли представителей противоположного пола. Однако, судя по трейлеру, Эли использует свои способности в совершенно ином назначении: обыгрывает игроков в покер и соблазняет мускулистых мужчин.

«9-я шахта» («Mine 9»), Эдди Мензора

В сети появился первый официальный трейлер хоррора «9-я шахта» («Mine 9») Эдди Мензора. В центре сюжета — рядовая для фильмов с таким названием история — в результате взрыва метана шахтеры оказываются под землей и вынуждены бороться за свою жизнь.

По мнению критиков, лента рискует повторить судьбу ленты «33», в основу которой легло реальное событие — авария на шахте Сан-Хосе в Чили, и получившей смешанные оценки критиков.

«Ковбой призрачного короба» («Ghostbox Cowboy»), Джон Марингин

Студия Dark Star Pictures представила официальный трейлер к сумасшедшей «черной» комедии «Ковбой призрачного короба» режиссера и сценариста Джона Марингина, известного по работе над такими фильмами, как «Человек Большой реки» и «Бегу и спотыкаюсь».

Картина рассказывает историю выходца из Техаса, который неожиданно богатеет в Китае. Герой прибывает в быстро развивающийся город Шэньчжэнь, имея определенное количество биткоинов, в надежде получить быструю прибыль.

Судя по трейлеру, лента представляет собой сатиру на недавнюю криптовалютную манию, а также имеет невероятный визуальный стиль, который только усиливает эффект повествования.

Cтудия Disney представила тизер-трейлер предстоящей ленты по мотивам фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера «Артемис Фаул». Режиссером картины выступил Кеннет Брана, известный своей работой над кинокомиксом «Тор».

Семейная сказка рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Артемис Фаул. Он обнаруживает существование тайного мира, обитателями которого являются эльфы, гномы, лепреконы и другие мифические существа, которых он подозревает в исчезновении своего отца.