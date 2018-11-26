«Я американец»: Ричард Гир отрекся от российского гражданства

Американский актер и обладатель премии «Золотой глобус» Ричард Гир в ходе своего визита в Москву ответил журналистам на вопрос о российском гражданстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я американец», — отреагировал Гир, тем самым подчеркнув, что вопрос о получении российского гражданства его на данный момент не волнует.

Также актер вспомнил о своем первом визите в Россию, который состоялся в 1989 году. Он отметил, что был потрясен Москвой и Ленинградом, о которых ранее имел «самые романтические представления».

«Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая <...> Тогда это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки. Здесь буквально не было жизни», — рассказал Гир.

По мнению голливудского актера, российская столица заметно преобразилась за последние двадцать лет: «Но годы прошли, теперь Москва — это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость. Я вновь потрясен».

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Кроме того, заграничный гость отметил, что глубоко связан с российской культурой. В 90-е он увлекался русской литературой, в том числе творчеством писателя и драматурга Антона Чехова. Гир также посетовал на то, что на его родине сейчас «все ушло в виртуальное пространство, в онлайн». Он порадовался, что в Москве еще остались книжные магазины, поскольку в США все книги в основном заказывают через интернет.

Помимо этого, звезда «Красотки» прояснил свое отношение к творчеству. По мнению актера, главное — это совершать дела с хорошими намерениями, с чистыми помыслами, и тогда они обречены на успех.

«Чувствовать себя самым важным, самым сильным — бессмысленно, это препятствует росту. Пожалуйста, помните, что мы все в одной лодке, и мы должны заботиться друг о друге», — заявил Гир.

Говоря о планах на будущее голливудский актер отметил, что на данный момент он находится в поисках инвестора: «Есть несколько сценариев, но пока я не смог найти финансирование, по-прежнему ищу».

Он также рассказал о том, как добился успеха в кинематографе.

«У меня не было ни одного легкого проекта, — признался актер. — «Красотка» кажется легким фильмом, но за этим стоит очень много работы».

Гир добавил, что перед началом работы над любым проектом ему нужно вдохновение. «Мне надо чувствовать, что это меня вдохновляет, — пояснил артист. — Я как-то сказал, что каждый проект должен меня пугать, я должен чувствовать неуверенность».

На протяжении многих лет Гир является последователем буддизма. Во время одного из своих визитов в Непал он познакомился с Далай-ламой, который с тех пор является его наставником. Актер участвует в программах по сохранению тибетской культуры и помогает строительству монастырей на юге Индии.

69-летний актер Ричард Гир — обладатель премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Чикаго». Среди самых известных работ с его участием — «Красотка», «Хатико: Самый верный друг», «Осень в Нью-Йорке», «Красотка 2: Сбежавшая невеста», «Американский жиголо», «Первобытный страх», «Дни жатвы» и другие.

Ранее американский сценарист и продюсер культового анимационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс заявил, что не исключает возможности переехать в Россию. Рейсс рассказал, что имеет русские корни по материнской линии.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — сообщил он, отказавшись уточнять, какие потрясения имеет в виду.

В 2016 году голливудский актер и продюсер Стивен Сигал вслед за своим французским коллегой Жераром Депардье получил российское гражданство. Тогда Сигал рассказал о том, что имеет русские корни: его бабушка родилась во Владивостоке.

Летом 2018 года Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а осенью он выразил желание заняться виноделием на Кубани.