«Он заставил меня раздеться»: как Гайдай обходил цензуру

Ровно 25 лет назад умер один из любимейших советских режиссеров Леонид Гайдай. Очень сложно назвать еще автора, который снял за свою карьеру так много лидеров советского проката. «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» возглавляли список самых популярных картин, на которые ходили десятки людей. Их до сих пор цитируют, целые фразы и даже диалоги вошли в обиход речи. Снять один народный фильм подвластно далеко не каждому, однако Гайдаю удалось это сделать много раз.

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Цитируемость его работ можно сравнить с «Мастером и Маргаритой» Булгакова и книгами Ильфа и Петрова. Диалоги оказались настолько близки людям, что они сразу же стали их использовать в быту.

Гайдай, конечно же, не настолько велик, как Булгаков, но он всегда понимал и точно знал, что беспокоит людей. Ведь в память западают именно те эпизоды, которые точно отражают окружающий зрителя мир. Во многом, такой оглушительный успех Гайдая в 60-х и 70-х годах связан с тем, что он писал сценарии к своим картинам в соавторстве с одними и теми же людьми. На долгие годы собрался целый коллектив, который выдавал шутки и острые реплики в каждом фильме

Как раз острота и злободневность сценариев, написанных в, казалось бы, самом легком из всех возможных жанров, каждый раз подкупала аудиторию. Нельзя забывать, что Гайдай и его команда работали в условиях цензуры, и любая прямая критика советской власти не допускалась к прокату. Тем не менее, как это делали до и после него, Гайдай использовал все возможные обходные пути, чтобы донести сатиру до зрителя, при этом, формально не нарушив правил Госкино.

Мало кто знает, но Гайдаю в начале карьеры и вовсе пришлось снять явно заказную картину, чтобы потом получить карт-бланш на производство того, что он хочет сам. В 1958 году тогда еще начинающий режиссер снял фильм «Жених с того света». Это комедия фарса, в которой главный герой внезапно обнаруживает, что его признали мертвым и похоронили. Произошло это от того, что человек, погибший в аварии, оказался мошенником, укравшим у героя документы.

Гайдай очень смело взялся за критику советской бюрократии, что повлекло за собой последствия — фильм пришлось сократить настолько, что он стал короткометражкой, а режиссеру пришлось через год с небольшим снять военную драму «Трижды воскресший».

Леонид Иович сделал это по рекомендации директора «Мосфильма» Ивана Пырьева, который предложил ему компромисс, чтобы исправить свою репутацию в Госкино и в дальнейшем снимать то, что ему самому хочется. Затея в итоге оказалась успешной, и уже в следующем году Гайдай снял два короткометражных фильма, определивших его дальнейшую судьбу. «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» вышли буквально друг за другом и придуманные Гайдаем и командой Трус, Балбес и Бывалый моментально стали очень популярными.

Получив известность, Гайдай стал себе позволять весьма откровенные по тем временам сцены. Эпизод с Юрием Никулиным и Светланой Светличной обсуждался едва ли не всем Союзом. Но впервые Леонид Иович решил расширить границы «дозволенного» в советское время еще в «Операции «Ы», где появилась Наталья Селезнева в нижнем белье. Как вспоминала сама актриса, сцена была очень рискованной и она не соглашалась предстать перед камерой в белье.

«Он вдруг сказал мне, что фигура у меня не очень, — рассказывала артистка. — Я рассердилась: ах так?! И скинула с себя платье, оставшись в одном купальнике, чтобы продемонстрировать, что все у меня нормально. Получилось настолько естественно, что цензоры не решились тронуть этот эпизод».

Гайдай за свою продолжительную карьеру научился добиваться желаемого, а на сделку с совестью пошел лишь однажды — в самом начале своей карьеры. Он не любил «Трижды воскресшего», но сам же признавал, что это была необходимая мера, чтобы потом воплотить на экраны все свои замыслы. Их оказалось очень много, и десятилетия спустя люди до сих пор пересматривают его фильмы, цитируют его героев и продолжают смеяться над сотни раз повторенными шутками. Значит, шутки получились более чем удачными.