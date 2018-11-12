Фредди навсегда: «Богемская рапсодия» царствует в России

Лидер российского бокс-офиса прошлой недели «Богемская рапсодия» ожидаемо возглавил список самых кассовых фильмов отечественного проката вторую неделю подряд. Причем, падение сборов байопика о Фредди Меркьюри и группе Queen оказалось беспрецедентно низким. В прошедшие выходные картина 213 млн рублей. Семью днями ранее этот показатель составлял 246 млн. В общей сложности за десять дней проката «Богемская рапсодия» заработала 629,3 млн рублей. Еще более удивляет тот факт, что фильм получил всего 1055 копий, что на почти на треть меньше, чем у признанных блокбастеров — «Венома» и последних «Мстителей».

Высоко стартовала одна из самых любопытных премьер недели «Девушка, которая застряла в паутине». Однако второе место российского бокс-офиса сопровождается достаточно невзрачными сборами в размере 90 млн. И при этом у картины было почти на 100 копий больше, чем у «Богемской рапсодии». Экранизация детективного романа Давида Лагеркранца, являющегося продолжением великой трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, и вовсе провалилась у себя на родине в США, заработав лишь $8 млн.

На третьей позиции российского бокс-офиса расположилась еще одна премьера — «Оверлорд». Военный экшн-хоррор по сюжету Дж. Дж. Абрамса про зомби-нацистов и вовсе заполучил самое большое количество копий в минувшие выходные (1388), но смог собрать лишь 65,7 млн рублей. Все-таки рейтинг «18+» ощутимо бьет по возможному количеству зрителей, что и произошло с «Оверлордом». С учетом различных предпоказов на прошлой неделе картина заработала 87,1 млн Подробнее об «Оверлорде» можно почитать в нашей рецензии.

Всего две позиции в списке самых кассовых фильмов российского проката опустился полнометражный мультфильм от Warner Bros. «Смолфут», который в прошедший уикенд смог собрать еще 57 млн рублей и за три недели проката довел общую кассу до 601,9 млн. В целом мультфильм неплохо выступил на международной арене, заработав почти $204 млн при том, что он не является частью какой-то известной франшизы, что в наши дни можно считать большим успехом.

Пятерку лучших российского проката замкнула комедия ужасов «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин», которая достаточно слабо выступает в России. В свой второй уикенд лента смогла собрать всего 38,3 млн рублей, что в общей сложности дает 190 млн после десяти дней проката. Для фильма с рейтингом «6+» это можно признать серьезной неудачей. С другой стороны сиквел уже обошел первых «Ужастиков» с Джеком Блэком, который в отечественных кинотеатрах смог заработать лишь 175,6 млн рублей.

Только на шестой неделе проката выпал из пятерки кинокомикс «Веном», собрав 19 млн рублей, что является очень сильным показателем, учитывая статус ветера и всего 431 копию. Главным же событием выходных, связанным с сенсационным монстром российского бокс-офиса стало его попадание в шестерку самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката. Теперь суммарные сборы «Венома» составляют 2,143 млрд рублей, что позволило блокбастеру с Томом Харди опередить «Тайную жизнь домашних животных». На очереди теперь «Мстители: Война бесконечности», до которых осталось всего 19 млн. Так как за прошедшую неделю с учетом будних дней картина собрала 41 млн, взять высоту «Мстителей» у фильма Рубена Флейшера должно получиться уже в ближайшие семь дней.

На следующей неделе в российский прокат вместе с мировым выходит потенциальный суперхит «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», продолжающий историю из вселенной Гарри Поттера, которая произошла задолго до рождения одного из любимых персонажей детей 21-го века. «Преступления Грин-де-Вальда» будет в итоге должны собрать в российском прокате значительно более 1 млрд рублей, так как первый фильм франшизы «Фантастические твари и где они обитают» два года назад заработал 1,443 рублей и находится сейчас на 33-м месте в списке самых кассовых картин за всю историю отечественного проката.