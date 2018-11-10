От рабства до величия: Эннио Морриконе — 90

Музыку великого Эннио Морриконе знают почти все. Быть может, кто-то и не назовет имени композитора, но мелодии из спагетти-вестернов Серджио Леоне, его же выдающегося фильма «Однажды в Америке», основная тема к «Профессионалу» хорошо известны и заучены многими людьми практически наизусть.

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Каждый фанат группы Metallica знает тему «Ecstasy of Gold» из картины «Хороший, плохой, злой», которой с конца 80-х годов коллектив начинает свои живые концерты.

В Советском Союзе все были без ума от Жана-Поля Бельмондо в «Профессионале» и рыдали на финальных кадрах ленты под музыку гениального итальянца. А за океаном каждый киноман с трех нот угадает главную тему «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниро.

Морриконе написал музыку к более чем 400 фильмам и аранжировал сотни песен для известных исполнителей, и работает он в широчайшем диапазоне. Он сотрудничал с великим тенором Америки Марио Ланца, популярным эстрадным итальянским певцом Джанни Моранди, любимицей Франции Мирей Матье, главным греком 20-го века Демисом Руссосом, и не менее знаменитыми британцами — Стингом и Pet Shop Boys.

Все началось в его родном Риме, где в 12 лет он поступил в консерваторию Святой Чечилии на курс знакового классического композитора прошлого века Гоффредо Петрасси. Морриконе стремился к познаниям и продолжал учиться до 28 лет, получив три диплома — по классу трубы, аранжировки и композиции. Несмотря на приобретенные знания и умения, писать музыку он начал только в 31 год, а до этого трудился на радио и телевидении, занимаясь обработкой и аранжировкой.

Не исключено, что именно эти годы оказали на него важнейшее влияние. В музыке Морриконе всегда присутствуют характерные итальянские черты вне зависимости от того, с кем он работал — будь то картины Пьера Паоло Пазолини или же голливудские блокбастеры.

Морриконе прошел полный путь от самых низов. Он начинал писать музыку для телевидения и кино в статусе аналога литературного «раба» — безымянным автором, помогавшим уже известным деятелям, и постепенно зарабатывал себе репутацию. Вряд ли молодой композитор мог предположить, что его безымянное творчество откроет ему дорогу к вершинам.

Морриконе в какой-то момент написал музыку к паре малоизвестных спагетти-вестернов, чем привлек внимание своего бывшего одноклассника Серджио Леоне, задумавшего амбициозную долларовую трилогию, ставшую впоследствии классикой кинематографа.

Удивительно, но фирменная аранжировка Морриконе в этих фильмах не была задумана изначально, а стала следствием нехватки финансов. Создатели не могли себе позволить нанять полноценный симфонический оркестр, и Морриконе выкручивался, как мог. В конечном итоге он даже начал использовать в музыке выстрелы, щелчки хлыста, свисты и другие, казалось бы, не имеющие отношение к музыке звуки, но именно эти нюансы принесли мировую славу и режиссеру, и композитору.

А дальше посыпались предложения со всего мира — из Голливуда, Франции, Великобритании и, конечно же, с родины. Морриконе писал музыку для фильмов Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Джона Хьюстона, Романа Поланского, Брайна Де Пальмы, Квентина Тарантино, Джона Карпентера и многих других известных авторов.

Одной из самых известных композиций Морриконе стала бессмертная «Chi Mai», которая гремела по всей Европе в 1981 году. Что интересно, в США о ней почти не знают, так как она была написана не для голливудского фильма. Во Франции она поднялась на первое место чартов, а в Британии — на второе. Любопытно, что впервые «Chi Mai» была использована в 1971 году в малоизвестном фильме «Магдалена», и вряд ли кто мог тогда предположить, что через десять лет она станет популярнейшим европейским хитом.

Помог такому буму «Профессионал» Жоржа Лотнера с Жаном-Полем Бельмондо. Фильм собрал невероятные для Европы $63 млн даже по нынешним временам, а Морриконе был номинирован на премию «Сезар».

В СССР картина и соотвественно музыка появились только в 1990 году, но эффект от ленты был невероятным. Уже в начале 90-х в России начали выпускать огромное количество сборников музыки Морриконе, и «Chi Mai» занимала на большинстве из них почетное первое место.

Удивительно, но Морриконе был награжден первым «Оскаром» только в 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Вторую же статуэтку он получил уже «по специальности» — за музыку к «Омерзительной восьмерке» Тарантино.

Энио Морриконе исполнилось 90 лет, но он и не собирается уходить на покой. Сейчас он работает над музыкой к британскому мультфильму «Кентервильское привидение» и к ленте «Неприкасаемые: Становление Капоне» Брайана Де Пальмы.