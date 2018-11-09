Кубинцы покорили Шнура: что случилось на «Голосе»

Седьмой сезон вокального проекта «Голос», на этот раз получивший громкое название «Перезагрузка», продолжает слепые прослушивания. В преддверии пятого эпизода программы наиболее продуктивным наставником оказалась поп-певица Ани Лорак, чья команда пополнилась сразу четырьмя участниками.

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Далее следуют рэпер Баста и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, которые вместе делят второе место — оба наставника набрали в свои команды по восемь исполнителей. Композитор и продюсер Константин Меладзе, по-прежнему, подходит к выбору конкурсантов избирательнее остальных судей: по итогам предыдущего выпуска в его команде числятся всего шесть конкурсантов. Согласно правилам музыкального шоу, перейти к следующему раунду поединков можно будет лишь тогда, когда каждая из команд будет иметь по 12 вокалистов.

Право открывать пятый выпуск вокального шоу «Голос» выпало петербуржцу Петру Захарову, исполнившему известную песню «Смуглянка» из советского фильма «В бой идут одни старики». В интервью он признался, что с самого раннего детства осознал, что «музыка — это его мир».

С первой же секунды удача, в лице земляка Сергея Шнурова, повернулась к вокалисту. По итогу Захаров смог зацепить сразу троих наставников, оставив равнодушной лишь певицу Ани Лорак. Выбор исполнителя в конечном счете пал на Константина Меладзе, на песнях которого, по его словам, «он рос» и чьим творчеством всегда восхищался.

В этот раз команда Константина Меладзе пополнилась сразу тремя участниками. Помимо Петра Захарова, в нее вошла 30-летняя Маржан Макишева из Казахстана, спевшая «Love on the Brain» норвежского продюсера и музыканта Фреда Болла. К вокалистке повернулись сразу три наставника, кроме Сергея Шнурова. Тем не менее, девушка остановила свой выбор на команде Константина Меладзе. То, что наставник и его подопечная сработаются нет никаких сомнений: сам Меладзе отметил, что в пении девушки его «поразила жизнь».

Также команда Меладзе пополнилась еще одним участником — Леваном Кбилашвили, который выступил с грузинской народной песней.

Одной из самым ярких участниц пятого эпизода стала исполнительница из солнечной Кубы Илиана Санчес. По словам девушки, она оставила родной остров ради развития профессиональной карьеры. «Я приехала в Россию с маленьким чемоданом и большими мечтами», — рассказала певица. Санчес исполнила песню «I Will Survive» американской певицы Глории Гейнор. Зажигательное выступление заставило Шнура тут же пуститься в пляс, и в итоге наставник повернулся к девушке.

Илиана Санчес уже вторая по счету конкурсантка из Кубы, сумевшая покорить Сергея Шнурова. В прошлом выпуске его команда пополнилась кубинцем Джеком Гипси, исполнившим всемирно известную «Smoke on the Water».

Команда Басты следом за Константином Меладзе пополнилась сразу тремя участниками. Первым в нее попал сын известного блюз-исполнителя и финалист первого сезона шоу «Голос. 60+» Николая Арутюнова Сергей. Он исполнил культовую песню группы Scorpions «Send me an Angel».

Как удачно подметил Дмитрий Нагиев перед выступлением вокалиста: «Яблочко от яблони упало недалеко». Действительно, к Арутюнову повернулись все наставники, встретив артиста бурными аплодисментами.

После выступления конкурсанта на сцену ворвался ведущий проекта Дмитрий Нагиев, который попросил отца и сына исполнить что-нибудь вместе. В итоге выбор Арутюнова младшего пал на рэпера Басту, чему сам наставник был приятно удивлен.

Второй в команду Басты вошла девушка с загадочным именем и с не менее притягательной внешностью Ксена Иванова, исполнившая песню «Отпусти меня», написанную Максимом Фадеевым. Девушка рассказала, что никогда не занималась музыкой профессионально, однако с 15 лет «писала песни, но в стол».

К Ксене также повернулся и Шнур, с которым Баста уже пятый выпуск ведет отчаянную борьбу за конкурсантов. По итогу вокалистка выбрала Басту, объяснив свой выбор тем, что музыкальная стилистика наставника «ей очень близка».

Один из самых молодых участников пятого этапа прослушиваний Даниель Рустамов из Душанбе с песней «Versace on the Floor» с первой секунды покорил сердце Ани Лорак. И, несмотря на то, что к нему также повернулись кресла Басты и Шнура, певец остановился на команде поп-певицы. Шнур, в свою очередь, отметил, что не был удивлен выбором конкурсанта: «Все пацаны уходят к тебе, а девчонки ко мне», — пошутил Шнур.

Закрывать пятый выпуск пришлось артисту «Гоголь-центра» Андрею Полякову, поддержать которого пришла финалистка прошлого сезона и протеже Димы Билана Ян Гэ. Поляков ярко исполнил песню «Dazed and Confused» группы Led Zeppelin, устроив на сцене зажигательное рок-выступление. Выбирая между Бастой и Шнуром, вокалист отдал предпочтение первому.

Таким образом, по итогам пятого выпуска Лорак и Баста сравнялись по числу участников в своих командах, набрав по 11 исполнителей. В команде Шнура теперь числятся десять конкурсантов, а у Меладзе — девять.