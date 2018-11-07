Я считал пульс, было 97

Почему Лев Толстой ушел из дома — об этом написано много. Главное – Толстой хотел покончить с «барской» жизнью, которую вела его семья, и зажить жизнью трудовой, простой. Но почему уход, точнее сказать, побег, произошел именно 28 октября 1910 года? Поздней осенью, под зиму, а главное — без определенного плана действий. О том, что побег был спонтанным, говорят воспоминания близких Толстому людей; об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что Лев Николаевич даже не знал, куда, собственно, он направляется. «Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду», — вспоминала дочь писателя, Александра Львовна, в своей книге «Жизнь с отцом». «Я лежал, не мог заснуть, сердце билось. Я считал пульс, было 97... Я всю ночь не спал и к утру решил уйти», — цитирует дочь слова своего отца.

После бегства Толстого из Ясной Поляны он, как известно, затемпературил в дороге, был снят с поезда на станции Астапово, где и умер 7 ноября. Официальная причина смерти – острая левосторонняя пневмония.

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После смерти Льва Толстого о его жене, Софье Андреевне, пошли «гнусные пересуды». »...о ней, прожившей бок о бок с гением 48 лет, говорили много дурного, на ее голову сыпались обвинения в том, что она довела мужа до того, что он покинул Ясную Поляну», — пишет в книге «Софья Толстая» из серии ЖЗЛ главный научный сотрудник музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Нина Никитина. Но в эти дни, когда Софья Андреевна «кипела в смоле», была и другая точка зрения на ее домашний конфликт, «в которой она представала как лицо страдающее»; люди, в основном близкие дому Толстых, выражали ей свою поддержку и сочувствие.

«Ненормальное возбуждение мозга»

В частности, с медицинской точки зрения уход из дома Льва Толстого прокомментировал доктор Снегирев, некогда лечивший (оперировавший) его супругу, Софью Андреевну.

Владимир Федорович Снегирев (1847-1916/17) — профессор Московского университета, один из основоположников российской научной и оперативной гинекологии, почётный и действительный член многих научных обществ России и зарубежных стран; его имя и поныне носит основанная им в 1889 году Клиника акушерства и гинекологии (больница №2 при Сеченовском университете), а также знаменитый в Петербурге роддом №6, в народе «Снегиревка» (где, кстати, родился президент России Владимир Путин).

Доктор Снегирев оперировал Софью Андреевну в 1906 году в Ясной Поляне. Так об этом событии вспоминала Александра, дочь Льва Николаевича и Софьи Андреевны: «Снегирев обратился к отцу, спрашивая, согласен ли он на операцию. Отец ответил, что по его мнению операцию делать не надо. «Но ведь если не делать операцию, Софья Андреевна умрет!» — возразил профессор. «Делайте, как хотите! — сказал отец.»

Впрочем, отношения между Толстым и доктором Снегиревым впоследствии были очень теплыми; свое письмо к доктору от 13 марта 1907 года . Лев Николаевич, например, заканчивает словами: «Всегда с любовью вспоминаю вас».

Конечно, Снегирев по специальности акушер, но в те времена доктора были универсальны, они умели практически всё: и роды принять, и воспаление легких определить. Снегирев его и определяет — у Льва Толстого. Он утверждает, что Лев Николаевич был уже болен, когда уходил из Ясной Поляны, ведь воспаление легких не всегда начинается с высокой температуры, бывают нетипичные проявления пневмонии, когда в самом начале болезни происходит «ненормальное возбуждение мозга». «Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками. Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков, ибо инфекция иногда проявляется за несколько дней до болезни... Поспешность и блуждание во время путешествий вполне согласуются с этим», — писал Снегирев в письме к Софье Андреевне (ныне хранится в отделе рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого).

А Лев Николаевич Толстой именно неадекватно вел себя в ночь ухода.

Вот как описывает Александра Львовна бегство отца:

«Мы хотели уже выносить вещи, как вдруг отворилась наружная дверь и отец без шапки вошел в переднюю.

- Что случилось?

- Да такая темнота, зги не видать! Я пошел по дорожке, сбился, наткнулся на акацию, упал, потерял шапку, искал, не нашел и должен был вернуться! Достань мне, Саша, другую шапку!..»

То есть Толстой заблудился в шаге от двери родного дома, дома, где прожил несколько десятилетий и где безусловно мог бы пройти и с закрытыми глазами!

«Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом... Все это случилось так быстро, так неожиданно, что я не успела отдать себе отчета в том, что произошло», — вспоминает Александра Львовна.

Из описания ясно видно, в каком состоянии находился Толстой в момент бегства.

Минздрав предупреждает

Так хотел ли Снегирев, друг семьи, просто успокоить Софью Андреевну или же, действительно, ставил диагноз?

За прошедшие с момента смерти Льва Толстого сто с лишним лет медицина подтвердила, что спутанность сознания – это один из признаков воспаления легких.

«У лиц старческого возраста крупозная пневмония может быть замаскирована церебральными нарушениями (бред, галлюцинации, дезориентация),» — пишет в своей статье «Пневмония. Лечение» один из ведущих клиницистов-пульмонологов России Ольга Коровина. «Особенностями течения пневмонии у пожилых и стариков, обусловливающими трудности и нередко ошибки в диагностике, являются […] частые нарушения со стороны ЦНС (апатия, заторможенность, спутанность, сопорозное состояние и др.)», — говорится в статье профессора Сеченовского университета Леонида Дворецкого.

Среди симптомов пневмонии, которые опубликованы на сайте одного из крупнейших частных медицинских исследовательских центров, американской Клиники Майо, приводится «путаница или изменения в умственном сознании» с пометкой, что этот симптом актуален для взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Конечно, сейчас, спустя сто с лишним лет, никто не скажет ничего наверняка об последних дня Льва Толстого. Но версия о том, что у старого больного человека помутилось сознание, и он ушел в глухую осеннюю ночь из родительского горячо любимого дома, где родился он сам и почти все его дети, не более ли правдоподобна, чем версия его ухода по идейным соображениям?