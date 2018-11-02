Отрубил руку и притворялся ветераном: будни одного актера

Актер Тодд Лоусон Латурретт, известный по сериалу «Лучше звоните Солу», дал скандальное интервью телеканалу KOB 4 в Альбукерке, Нью-Мексико. Оказалось, что всю свою карьеру он выдавал себя за ветерана и утверждал, что потерял свою руку во время военных действий. В ходе беседы с журналистом он раскрыл правду о своей травме.

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Около 20 лет назад Тодд Лоусон Латурретт страдал биполярным расстройством. В какой-то момент он отказался от приема лекарств, что усугубило его кризисный эпизод. По словам актера, он не мог себя контролировать.

Во время психотического осложнения будущая звезда сериалов отрезал себе руку при помощи циркулярной пилы, а затем самостоятельно прижег свою рану. Как утверждает Латурретт, он сделал это неосознанно во время очередного припадка.

После этого он посещал различные актерские пробы, на которых врал о происхождении своей травмы. Как считает актер, он получал свои роли, так как притворялся ветераном войны. Латурретт заявил, что сейчас он принимает необходимые медикаменты и искренне раскаивается за содеянное.

Netflix Тодд Лоусон Латурретт в эпизоде сериала «Лучше звоните Солу»

Идея получать роли, рассказывая на прослушивании выдуманную историю, родилась у него уже после психотического эпизода. Сейчас актер сожалеет о подобном поступке, он снова вернулся к медикаментозному лечению. В конце своего интервью он заявил, что он больше не намерен пренебрегать своим лечением, а также выразил надежду, что его история пойдет на пользу другим людям.

Тодд Лоусон Латурретт известен в первую очередь по эпизодической роли в сериале «Лучше звоните Солу» — спин-оффе культового телепроекта «Во все тяжкие», который получил большое количество престижных номинаций на премии «Эмми» и «Золотой глобус». У оригинального шоу было много поклонников по всему миру, поэтому производство спин-оффа стало вполне закономерным развитием событий.

В «Лучше звоните Солу» Латурретт сыграл колоритного персонажа, который запомнился зрителям татуировками и металлическим протезом вместо правой руки.

Это не первый случай в истории кино, когда актеры лгут ради своей роли. Так, звезда франшизы «Сумерки» Робер Паттинсон длительное время не мог получить роль. И для кастинга четвертой части саги о Гарри Поттере актер решил отправить резюме, в котором соврал о том, что получил престижный диплом Королевской драматической школы. Это учебное заведение в свое время заканчивали Энтони Хопкинс и будущий коллега Паттисона по съемкам в «Гарри Поттере» Алан Рикман.

Обман актера для кастинг-продюсеров раскрылся в то время, когда Роберт уже снялся в «Сумерках», и наличие театрального диплома элитного учебного заведения перестало быть первоочередной необходимостью.

Даже заслуженные мэтры кинематографа лгали для получения роли. Например, Джордж Клуни любил рассказать о своем опыте в съемках в малобюджетных фильмах 80-х годов, о которых мало что известно даже кинематографистам. Однажды Клуни попал в очень глупую ситуацию: на кастинге он рассказал о своих съемках в фильме «Люди-кошки» кастинг-директору этого фильма.

Кастинг-директор моментально поймала его на лжи, однако в итоге продолжила работу с Клуни и помогла ему получить роль в других фильмах. Сейчас этот обман никого уже не волнует, Клуни активно предлагают множество ролей. В 2018 году он даже возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes. В карьере Джорджа Клуни есть даже роль в одном фильме с Теддом Латурреттом — «Безумный спецназ».

Плох актер, который не может убедительно обмануть. Но история Тедда Лоусона Латуретта удивляет желанием человека раскаяться спустя столько лет, не боясь осуждений со стороны коллег.