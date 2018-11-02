«Ты был мне братом»: Макгрегор стал злодеем DC

Создатели супергеройского блокбастера «Хищные птицы», экранизации одноименного комикса DC, определились с исполнителем роли главного злодея. По информации The Hollywood Reporter, Черную Маску в новом фильме студии Warner Bros. сыграет обладатель «Золотого глобуса» Юэн Макгрегор.

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Премьера боевика запланирована на середину 2020 года. В конце сентября продюсеры проекта также сделали окончательный выбор относительно актрис, которым предстоит перевоплотиться в Черную Канарейку и Охотницу, главных персонажей спин-оффа «Отряда самоубийц», — ими оказались соответственно Джерни Смоллетт из «Больших спорщиков» и Мэри Элизабет Уинстэд, известная благодаря сериалу «Фарго».

Еще ранее к «Хищным птицам» присоединилась Марго Робби, которая вновь предстанет перед зрителями в образе девушки Джокера Харли Куинн. В ленте малоизвестной Кэти Янь, сценарием для которой занимается Кристина Ходсон («Бамблби»), Робби исполнит одну из первостепенных ролей. Она же является и продюсером картины.

По словам звезды спортивной драмы «Тоня против всех», студия выделила на создание «Хищных птиц» относительно скромный бюджет, что на популярности образа ее героини (у которой будет новый костюм), впрочем, никак не скажется.

«Его дизайн еще не готов, однако уже скоро у Хэллоуина появится новый главный наряд», — заинтриговала в одном из недавних интервью 28-летняя артистка.

Известно, что в супергеройском боевике, съемки которого начнутся в будущем году, также появятся такие персонажи, как Кассандра Кейн и Рене Монтойа, — поиск актрис на эти роли, однако, до сих пор продолжается.

Известно, что главным конкурентом Макгрегора в борьбе за роль Черной Маски до последнего момента являлся Шарлто Копли («Район №9», «Робот по имени Чаппи»), однако студия в итоге остановилась именно на кандидатуре шотландца.

Черная Маска, один из главных врагов Бэтмена, впервые появился в комиксах DC в середине 80-х годов прошлого столетия и мгновенно обрел широкую известность, войдя в число наиболее популярных персонажей выдуманной вселенной. Согласно легенде, Роман Сайонис (настоящее имя Маски) знаком с Брюсом Уэйном с раннего детства — его жестокие и тщеславные родители общались с семьей Бэтмена ради признания в обществе. Став главой фармацевтической компании, унаследованной Сайонисом от убитого им же отца, Роман в кратчайшие сроки умудрился разорить фирму. Когда о друге детства вспомнил Уэйн, предложивший Сайонису финансовую помощь в обмен на полный контроль над его корпорацией, Роман согласился, однако в душе затаил на Брюса серьезную обиду, вскоре став в образе Черной Маски его врагом, а также одним из главных криминальных авторитетов Готэма.

Черная Маска не обладает какими-то фантастическими суперспособностями, но зато является мастером рукопашного боя, великолепным стрелком и способен психологически подавлять своих оппонентов.

Примечательно, что еще до выхода «Хищных птиц» на экраны киновселенная DC пополнится минимум четырьмя фильмами (не считая сиквела полнометражного мультика «Lego: фильм», премьера которого запланирована на предстоящий февраль). Так, уже в конце этого года на экране выйдет «Аквамен» с каким-то невероятным в плане звездности актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон), еще через пару месяцев состоится релиз «Шазама!», который поставит режиссер хоррора «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвида Сандберга, осенью 2019-го зрители смогут оценить Хоакина Феникса в роли Джокера в одноименном спин-оффе и, наконец, в начале лета 2020-го выйдет «Чудо-женщина 1984».

Добавим, что 47-летний Юэн Макгрегор по ходу своей продолжительной актерской карьеры снялся в целом ряде больших фильмов, включая несколько серий саги «Звездные войны», обе части культового «На игле» Дэнни Бойла и «Крупную рыбу» Тима Бертона. В 2018 году он стал лауреатом «Золотого глобуса» за роль в популярном сериале «Фарго».