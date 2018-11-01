Супергероев много не бывает: о чем будет новый сериал Marvel

Сценарист Малкольм Спэллман, известный по многосерийной драме «Империя», примет участие в создании мини-сериала о супергероях Зимнем солдате и Соколе. Согласно Variety, премьера проекта состоится на собственной цифровой платформе Disney.

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Студия пока что никак не прокомментировала эти слухи, при этом ранее в СМИ сообщалось, что Disney планирует выпустить сразу несколько небольших сериалов о тех персонажах из киновселенной Marvel, у которых точно не будет собственных полнометражных сольников. Ожидается, что свои сериалы, помимо Зимнего солдата и Сокола, получат Алая ведьма и Локи.

Источник также отмечает, что в данных многосерийных проектах персонажи предстанут точно такими же, как в полюбившихся зрителям фильмах Marvel.

Зимний солдат, роль которого исполняет Себастиан Стэн, впервые предстал перед фанатами киновселенной в «Первом мстителе», вышедшем на экраны еще в 2011 году. Персонаж также появился в «Другой войне», «Противостоянии» и «Войне бесконечности»; не обойдется без него и в четвертой части «Мстителей», релиз которой запланирован на будущую весну.

Что касается Сокола в исполнении Энтони Маки, то он дебютировал в «Другой войне», после чего появился в «Эре Альтрона», «Человеке-муравье», «Противостоянии» и «Войне бесконечности».

Накануне в СМИ появились подробности одного из самых ожидаемых спин-оффов «Мстителей» — сольника Черной вдовы, которую в проектах Marvel Studios играет Скарлетт Йоханссон.

Так, стало известно, что фильм выйдет на экраны 1 мая 2020 года, а его съемки, скорее всего, пройдут в Хорватии, где ранее шла работа над «Последними джедаями». Картина расскажет о событиях, произошедших с Наташей Романовой, бывшей сотрудницей КГБ, а ныне членом «Мстителей» и организации «Щ.И.T.», спустя 15 лет после распада СССР. Режиссером проекта выступит автор «Берлинского синдрома» и «Лоре» Кейт Шортланд, причем пресса связывает ее назначение с личной просьбой Йоханссон, давней поклонницей творчества австралийки. Сценарий для «Черной вдовы» уже написан Жаклин Шеффер («Таймер»), продюсируют супергеройский боевик Кевин Файги, Виктория Алонсо, Луис Д'Эспозито и Стэн Ли.

В общей сложности на 2020 год у Marvel запланированы три премьеры (включая сольник о «Вдове») — 6 ноября должен состояться релиз экранизация комикса «Вечные», тогда как еще один фильм (какой именно — пока что загадка) выйдет на экраны в июле. Порадует новинками своих множественных фанатов студия, естественно, и в будущем году. Так, в 2019-м в кинотеатрах появятся еще три супергеройские картины: «Капитан Марвел», «Мстители 4» и сиквел ленты про арендованного у Sony «Человека-паука».

Добавим, что одним из главных проектов стримингового сервиса Disney, запуск которого запланирован на будущий год, должен стать «Мандалорец», высокобюджетный сериал по вселенной «Звездных войн» о наемнике-одиночке из расы, известной фанатам благодаря Бобе Фетту.

По словам исполнительного продюсера и сценариста шоу Джона Фавро, события в «Мандалорце» будут разворачиваться после падения Империи, но до восхода Первого Ордена, то есть сериал расскажет историю, произошедшую между случившимся в «Возвращении джедая» и «Пробуждении силы».

«После историй Джанго и Бобы Феттов грядет рассказ о другом воине вселенной «Звездных войн». «Мандалорец» берет свое начало после падения Империи и до восхода Первого Ордена. Это будет история наемника-одиночки, живущего на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики», — поведал он в социальных сетях.

Режиссером пилотного эпизода выступит автор полнометражного мультфильма «Звездные войны: Войны клонов» Дэйв Филони. За постановку последующих серий будут отвечать Тайка Вайтити, Рик Фамуйива, Дебора Чоу и актриса Брайс Даллас Ховард. Согласно слухам, главную роль в «Мандалорце» исполнит Педро Паскаль, известный зрителям по сиквелу «Великого уравнителя» и сериалу «Нарко».