«Я еще печень умею прощупывать»: скандал в студии «Россия 1»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире в студии телешоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» поругался и дернул за бороду украинского эксперта Александра Охрименко.

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Конфликт начался со спора – украинец заявил, что в вооруженном противостоянии в Донбассе участвуют в том числе и бойцы Вооруженных сил России. В ответ на это сенатор предложил Украине объявить войну России – чтобы увидеть реальную российскую армию на юго-востоке Украины.

«Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, ну тогда – вы же самостоятельная страна – объявите войну России. И вы тогда увидите войска и поймете, что такое Россия», — сказал Клинцевич.

При этом его спич постоянно перебивал украинский собеседник. В итоге Клинцевич назвал оппонента «уродом». Стороны перешли на повышенный тон.

«Как русские люди хамят – обожаю», — ответил Охрименко.

После этого Клинцевич подошел к стоящему напротив гостю с Украины и два раза дернул его за бороду. Охрименко в ответ перешел на украинский язык.

«Я еще печень умею прощупывать»,

— добавил российский сенатор.

В прошлом месяце российский тележурналист Андрей Норкин выгнал из студии своего ток-шоу «Место встречи» в прямом эфире телеканала НТВ председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко за попытку перебить ведущего.

Выпуск был посвящен кризису на Украине. Норкин излагал зрителям вводку перед следующей частью обсуждения, передает ФАН.

Речь шла о церковном расколе на Украине и назначении Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным», — начал повествование ведущий НТВ, однако с места его начал перебивать Жовниренко.

«Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли?, — отреагировал Норкин. – Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать».

Однако украинский эксперт не уступал и продолжал высказывать свою точку зрения.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи»,

— принял решение ведущий.

Уходя, украинский аналитик сказал: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия вспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня – по … я ему дать не могу в прямом эфире», — пояснил Норкин.

В мае нынешнего года польскому националисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, опубликовав также фотографию уведомления, врученного ему в аэропорту Домодедово. Такое решение было принято из-за предоставления ложных сведений при миграционном учете. Об этом рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями в ряде ток-шоу, в том числе на федеральных каналах в РФ. Ранее из-за высказываний Мацейчука в эфире одного из российских ток-шоу произошла драка с участием политолога Руслана Осташко. Поводом стала фраза польского националиста, в которой он назвал советских солдат «красными фашистами», передает НСН.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал случившуюся в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ потасовку между украинским политологом и ведущим.

«Зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов?

Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал сенатор на своей странице в твиттере.

В феврале нынешнего года в студии программы «Место встречи» в ходе обсуждения ситуации в Донбассе Норкин уже сам принял участие в драке — с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

Приглашенным экспертом на программе был немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины. В ходе программы он рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В ответ на это Суворов потребовал показать фотографии погибших. После этого Норкин подошел к Суворову и схватил его за плечо, затем произошла скоротечная потасовка.