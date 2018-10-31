«Миссис Америка»: Кейт Бланшетт выступит против феминизма

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет консервативную антифеминистку Филлис Шлэфли в девятисерийном фильме «Миссис Америка». Она также станет исполнительным продюсером проекта.

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Создателями шоу выступают лауреат «Эмми» Дави Уоллер («Безумцы») и номинант на «Оскар» Стейси Шер («Джанго освобожденный»).

Проект расскажет правдивую историю движения за утверждение поправки о равных правах мужчин и женщин и негативную реакцию консервативного общества во главе с конституционным юристом Филлис Шлэфли. Предполагается, что глазами женщин той эпохи зритель увидит одну из самых тяжелых битв в культурной войне семидесятых годов, в результате которой поднялось кардинально изменился политический ландшафт США.

«Я чрезвычайно взволнована знакомством с материалом, сложно представить более подходящего времени для переосмысления этого периода истории», — прокомментировала сотрудничество обладательница двух «Оскаров».

«Кейт Бланшетт — одна из величайших актрис нашего времени, мы действительно гордимся тем, что она сыграет роль в «Миссис Америка», — заявил исполнительный директор телеканала FX Джон Ландграф. — «Нет никаких сомнений в том, что Кейт идеально воплотит образ Филлис Шлафли, которая была одной из самых сложных фигур 70-х годов. Сценарий Дави Уоллер необыкновенен».

В мае этого года Кейт Бланшетт, являясь главой жюри 71-го Каннского кинофестиваля, приняла участие в акции против гендерного неравенства на Каннском кинофестивале. 82 представительницы прекрасного пола, среди которых были режиссеры Аньес Варда и Патти Дженкинс, актрисы Кристен Стюарт, Сальма Хайек, Марион Котийяр и Леа Сейду, прошлись вместе по красной дорожке кинофестиваля, выражая солидарность по отношению ко всем женщинам в индустрии кино.

«82 — ровно столько фильмов, снятых женщинами, было представлено в Каннах с 1966 года», — заявила тогда Бланшетт.

По словам актрисы, за 71 год существования фестиваля женщины возглавляли жюри только 12 раз, тогда как «Золотой пальмовой ветви» были удостоены и вовсе лишь две: Джейн Кэмпион вручили главный приз кинофестиваля за драму «Пианино» в 1993 году, а в 2015-м Почетную «Ветвь» за заслуги в кинематографе получила Аньес Варда.

«Мы требуем, чтобы в нашем рабочем пространстве царили разнообразие и справедливость, отражающие мир, в котором мы живем, - мир, где все мы, по обе стороны объектива, процветали бы наравне с нашими коллегами-мужчинами, — подчеркнула Бланшетт. — Карьерная лестница в нашей индустрии должна быть доступна для всех».

В настоящее время Кейт является президентом компании по производству фильмов и телевидения Activision Blizzard Studios. «Миссис Америка» воссоединяет Шер с Ландграфом, который в 1999 году стал президентом продюсерской компании Jersey Television, управляемой Дэнни Де Вито, Майклом Шамбергом и Шер.

Привлечение Бланшетт, знаменитости первой величины, является серьезным шагом для FX, решившим всерьез конкурировать с Netflix и HBO.

В минувшие выходные в ходе вручения американской версии британской премии BAFTA (BAFTA-LA) австралийка высказалась на тему нынешних времен, вызывающих разногласия.

«Непримиримую и гибкую природу его воображения я нахожу вдохновляющей, особенно в эти времена редуктивной простоты и опасной буквальности, — сказала Бланшетт, получая награду имени Стэнли Кубрика. — Черное, белое, синее, красное — когда мы уже признаем, что мы все разные, примем различия и просто будем двигаться вперед? Мы должны признать, что мы все облажались, что всем нам нужно прощение. Повернитесь и обнимите человека рядом с вами».

Награду актрисе вручила Кэтлин Кеннеди — продюсер фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

«Я действительно надеюсь, что в будущем кто-то вроде меня будет стоять здесь и получать премию Кэтлин Кеннеди», — добавила Бланшетт, посвятив свою победу коллеге и другу Эллисон Шармур, которая умерла в январе этого года от рака легких.

Помимо Бланшетт, на церемонии были награждены актеры Эмилия Кларк, Джим Керри, Стив Маккуин, Дэмиен Льюис и президент Marvel Studios Кевин Фейдж.