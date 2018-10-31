Вдова из КГБ: каким будет фильм Marvel о советской шпионке

Сольный фильм студии Marvel о Черной Вдове выйдет в прокат 1 мая 2020 года. Об этом сообщает портал That Hashtag Show, ссылаясь на собственного осведомителя в компании. По информации издания, производители проекта рассматривают возможность создания части блокбастера на территории Хорватии, где ранее снимались «Последние джедаи». В центре сюжета спин-оффа, как можно догадаться, будет популярная марвеловская героиня Наташа Романова, она же Черная Вдова. Картина расскажет о событиях, произошедших с бывшим агентом КГБ спустя 15 лет после распада СССР.

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Главную роль в боевике исполнит Скарлетт Йоханссон, ранее уже неоднократно игравшая Романову в фильмах киновселенной. Режиссерское кресло ленты займет создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре» Кейт Шортланд, кандидатуру которой приветствовала лично Йоханссон, — актриса является давней поклонницей творчества австралийки и была счастлива, когда студия доверила постановку сольника именно ей. Сценарий «Черной Вдовы» написала Жаклин Шеффер, известная благодаря «Таймеру». Продюсерами проекта назначены Кевин Файги, Виктория Алонсо, Луис Д'Эспозито и, конечно же, Стэн Ли.

Согласно СМИ, Йоханссон получит $25 млн за работу над фильмом о Романовой, что в очередной раз сделает артистку одной из самых высокооплачиваемых в Голливуде.

К настоящему моменту состоялся релиз уже шести фильмов Marvel со Скарлетт в образе Черной Вдовы — «Железный Человек 2», «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Актриса также снялась в четвертой части «Мстителей», которая увидит свет в апреле будущего года.

Несмотря на то, что Романова является во многом второстепенным персонажем киновселенной, фанаты марвеловских проектов призывали студию заняться съемками спин-оффа о спецагенте еще с начала 10-х — зрители были впечатлены тем, как Йоханссон сыграла героиню, посчитав, что она достойна сольной картины.

Черная Вдова дебютировала в комиксах в середине 60-х годах. Согласно оригинальной легенде, Наташа появилась на свет в Сталинграде еще до начала Второй мировой войны. Лишившись семьи в раннем возрасте, она воспитывалась советским солдатом, которой заботился о девочке как о родной. Уже будучи совершеннолетней, Романова влюбилась в пилота Алексея Шостакова, оказавшимся мутантом по имени Красный Страж, и вышла за него замуж.

После гибели супруга девушка в память о нем решила стать спецагентом — именно в КГБ ей была присвоена кличка «Черная Вдова». Поворотный момент для супергеройской карьеры Наташи случился, когда советские ученые решили испробовать на ней знаменитую сыворотку сверхсолдата, сделавшая непобедимым Капитана Америку. Отправившись в США на спецзадание, Романова вскоре влюбилась в Соколиного Глаза и, пройдя целый ряд тяжелых испытаний, решила вступить в организацию «Щ.И.T.» и стать членом «Мстителей».

Отметим, что в 2020-м году на экранах также появятся еще два фильма Marvel — экранизация комикса «Вечные», которая выйдет 6 ноября, и неназванный фильм, чей релиз состоится в конце июля.

Ранее стало известно, что в ближайшее время одна из самых популярных франшиз в истории кинематографа лишится целого ряда своих главных звезд. Так, после выхода в свет «Мстителей 4» супергеройские полномочия с себя снимут Крис Хемсворт (Тор) и Крис Эванс (Капитан Америка), уже успевший официально попрощаться с Marvel и множественными фанатами своего персонажа.

«Официально завершили работу над «Мстителями 4». Это был очень эмоциональный день, — написал Эванс в своем твиттере в начале месяца — Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью. Всем, кто был перед объективом и с другой стороны камеры, всем зрителям говорю «спасибо» за воспоминания, которые у меня остались. Буду благодарен всегда!»