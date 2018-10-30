Драконы, апокалипсис и изнанка шоу-бизнеса: трейлеры недели

«Ребенок Розмари» («Rosemary's Baby»), Роман Полански

В этом году исполнилось 50 лет великому фильму «Ребенок Розмари». Paramount готовит к выпуску юбилейное издание шедевра Романа Поланского и создал специальный трейлер, который подчеркивает, что время над выдающимися произведениями не властно. В ролик были добавлены титры, гласящие: «Рождение нового хоррора», «Все так же пугает, как и раньше», «Еще до «Изгоняющего дьявола» и «Омена». В общем, все это правда. Полански в 1968 году определил вектор развития жанра ужасов и создал нетленку с Миа Фэрроу, Джоном Кассаветисом и Рут Гордон. Искренне завидуем всем, кто этот фильм еще не видел.

«Как приручить дракона 3» («How to Train Your Dragon: The Hidden World»), Дин ДеБлуа

Появился дублированный трейлер третьей части популярной мультипликационной франшизы «Как приручить дракона». Создатели картины обещают зрителям грандиозный финал саги о викингах и их домашних драконах. Трейлер выглядит фантастически с технической точки зрения. Будем надеяться, что история тоже не подкачает. Мультик расскажет о противостоянии главных героев с безжалостным охотником на драконов, готовым уничтожить все, что им дорого.

Вышел финальный трейлер байопика о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Картина выйдет в российский прокат совсем скоро — в ближайший четверг, 1 ноября. Уже до выхода фильма почти все отметили великолепного игру Рами Малека, воплотившего на экране легендарного музыканта. Каким выйдет сама лента, мы узнаем уже в ближайшие дни. Поклонники группы Queen в любом случае останутся довольны.

Лауреатка «Оскара» датчанка Сюзанна Бир сняла для Netflix постапокалиптический триллер с Сандрой Буллок в главной роли — «Птичий короб». По сюжету, на нашей планете наступил сущий кошмар — люди внезапно сошли с ума и начали убивать друг друга. Героиня Буллок с двумя детьми отправляется на поиски выживших в глобальной катастрофе. Судя по трейлеру, снято все очень динамично и реалистично. К Сандре Буллок присоединились также прекрасная Сара Полсон и великолепный Джон Малкович.

«Голос люкс» («Vox Lux»), Брэйди Корбет

Натали Портман продолжает сниматься в разного рода драматическом и нестандартном кино. После изумительной «Аннигиляции» Алекса Гарленда Портман снялась в драме «Голос люкс» молодого автора Брэйди Корбе. На выходе получилась своеобразная анти-«Звезда родилась». Натали играет поп-звезду мирового уровня, которая, по сути, построила свою карьеру на страшной трагедии 18-летней давности. В общем, здесь достаточно цинизма, нонконформизма и острых социальных комментариев. Фильм был участником основного конкурса Венецианского фестиваля и получил очень хорошую прессу.

«Между мирами» («Between Worlds»), Мария Пулера

Кейдж-рэйдж во всей красе! Испанка Мария Пулера сняла сумасшедший во всех отношениях триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Если кому-то оказалось мало безумного Кейджа в недавней восхитительной «Мэнди» Паноса Косматоса, то «Между мирами» как раз для поклонников творчества лауреата «Оскара». Пулера сама признавалась, что писала сценарий к стандартному триллеру, но присутствие Кейджа превратило фильм нечто сюрреалистическое и даже немного линчевское. Компанию Кейджу составит звезда «Идентификации Борна» Франка Потенте.

«Хладнокровная погоня» («Cold Pursuit»), Ханс Петтер Муланд

Норвежец Ханс Петтер Муланд переснимет для Голливуда свой хит 2014 года «Дурацкое дело нехитрое» — черную криминальную комедию со Стелланом Скарсгордом о водителе снегоочистителя. В англоязычном ремейке главную роль сыграет Лиам Нисон, а трейлер обещает все тот же суровый норвежский юмор с экшном и морями крови.

«Главный кандидат» («The Front Runner»), Джейсон Райтман

Автор великой «Джуно» Джейсон Райтман не успел презентовать комедию «Талли» с Шарлиз Терон, как уже готовит свою новую премьеру с другой суперзвездой Голливуда — Хью Джекманом. На этот раз Райтман обратился к вечно актуальной теме политики и выборов. Действие разворачивается в 1988 году. Герой Джекмана — сенатор Гэри Харт — готов баллотироваться в президенты, но его предвыборная кампания буквально скатывается на дно из-за внебрачной связи.

«Быть Астрид Линдгрен», («Unga Astrid»), Пернилла Фишер Кристенсен

Вышел трейлер шведского байопика об одной из главных писательниц страны Астрид Линдгрен. Картина аккуратно следует биографии великой писательницы и рассказывает о непростым годах ее молодости и постепенному восхождению к всемирной славе. Автора «Малыша и Карлсона», «Пеппи Длинный Чулок» и других нетленок сыграет Альба Аугуст.

«Астерикс и тайное зелье», («Astérix: Le secret de la potion magique»), Александр Астье, Луис Клиши

Французы в очередной раз ребутнули одного из своих любимых героев Астерикса. На этот раз к выходу готовится полнометражный мультфильм «Астерикс и тайное зелье», который выйдет на российские экраны в январе будущего года. Картина расскажет о приключениях Астерикса и Обеликса, которые отправляются в поискb нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья, делающего галлов невероятно сильными.