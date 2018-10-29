«Звездные войны» штормит: кто убил Бобу Фетта

Кинокомпания Lucasfilm окончательно закрыла проект о персонаже вселенной «Звездных войн» Бобе Фетте. Вместо этого решено сосредоточиться на производстве сериала «Мандалорец». Исполнительным продюсером шоу стал Джон Фавро.

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Студия работала над спин-оффом с 2013 года. Изначально проект должен был вести Джош Транк («Фантастическая четверка»), но из-за конфликта с продюсерами он покинул пост режиссера картины. В мае 2018-го стало известно, что лентой займется Джеймс Мэнголд («Логан»), который впоследствии опроверг эту информацию. Несмотря ни на что, фанаты «Звездных войн» продолжали ждать фильм, который должен был стать новой частью антологии, начавшейся с «Изгоя-один» в 2016 году.

Согласно источникам, сюжет спин-оффа должен был рассказать не только о Бобе Фетте, но и о других охотниках за головами, действующих на просторах далекой-далекой галактики. В фильме ожидалось появление персонажей, которых зрители до этого могли видеть в пятом эпизоде «Звездных войн».

Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» продемонстрировал неудовлетворительные показатели, лента Рона Ховарда собрала в прокате лишь 392 млн долларов при заявленном бюджете в 275 млн долларов. Во многом из-за этого Lucasfilm и Disney решили пересмотреть политику в отношении «Звездных войн» и притормозить производство новых фильмов по известной франшизе.

Действие «Мандалорца» развернется после падения Галактической империи, но до появления Первого Ордена. Проект расскажет о приключениях одинокого наемника, вынужденного выживать на окраине обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики.

Мандалорцы — воинственный народ, оказавшийся практически полностью уничтоженным на момент событий оригинальной трилогии. Подобно традициям древнегреческих спартанцев, их культура строится на почитании войны как источника славы и гордости. Представители этой расы считаются лучшими воинами далекой-далекой галактики.

В разное время в истории мандалорцы выступали третьей силой — фактором, рарушавшим равновесие сил между двумя главными политическими игроками галактики. В качестве наемников они могли выступать как на стороне ситхов, так и сотрудничать с джедаями. Главное — правильно назначенная цена.

Бюджет сериала оценивается в районе 800 млн долларов — по 100 млн долларов за серию. Disney пока не огласила дату релиза, но «Мандалорец» точно должен появиться на собственном стриминг-сервисе студии, который запустится в конце 2019 года.

Исполнительный продюсер сериала «Мандалорец» Джон Фавро любит делиться материалами с площадки. В свой день рождения, 19 октября, он выложил снимок, на котором изображен вместе с Джорджем Лукасом. «Сюрприз на день рождения», — гласит подпись.

Лукас пришел не с пустыми руками: на столе красуется бутылка вина «Skywalker Pinot Noir» урожая 2014 года. Известно, что Лукас под влиянием своего друга Фрэнсиса Форда Копполы в 1991 году обзавелся собственным виноградником в калифорнийском округе Марин.

Визит Лукаса на площадку сериала — хороший знак, если учитывать то, что режиссер и продюсер весьма прохладно отнесся к «Пробуждению силы» и «Последним джедаям», после того как глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и режиссер Джей Джей Абрамс отвергли его идеи. Тем не менее создатель «Звездных войн» приезжал на съемки спин-оффов «Изгой-один» и «Хан Соло».

25 октября, в полицию Манхэттен-Бич поступил звонок об ограблении помещения, где, помимо прочего, располагается штаб-квартира съемочной группы сериала «Мандалорец». Неизвестно, что именно похитили злоумышленники, но источники The Hollywood Reporter подтвердили, что ограблен именно сериал по «Звездным войнам».

По адресу, откуда поступил вызов, находится MBS Media Campus, где имеются съемочные павильоны и офисы кинокомпаний, среди которых Lightstorm Entertainment Джеймса Кэмерона, где сейчас ведутся работы над продолжениями «Аватара». Представители Lucasfilm не прокомментировали ситуацию.

Это уже не первое громкое ограбление в 2018 году. В мае преступники похитили броню Железного человека, проникнув на склад в лос-анджелесском районе Пакойма. Стоимость костюма оценивается в шестизначную сумму.