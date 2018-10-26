«Главный кандидат»: Хью Джекман ударится в политику

Студия Sony опубликовала трейлер политической драмы «Главный кандидат» с Хью Джекманом в главной роли. Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман, известный благодаря работе над проектом «Джуно». Это второй по счету фильм Рейтмана, выпущенный в этом году. Ранее он выпустил картину «Талли», главные роли в которой исполнили Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис.

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Фильм «Главный кандидат» основан на реальных событиях. Сюжет строится вокруг личности американского сенатора Гэри Харта, принимавшего участие в президентских выборах в 1988 году. Картина расскажет о взлетах и падениях харизматичного политика, который считался подавляющим лидером гонки до тех пор, пока не оказался в центре журналистского скандала и был вынужден отказаться от участия в выборах из-за внебрачной связи.

Главную роль в фильме исполнил номинант премии «Оскар» Хью Джекман. Супругу политика сыграла Вера Фармига, а их детей — артисты Кейтлин Девер и Ивэн Кастелло. В актерский состав ленты также вошли Дж.К. Симмонс, Эри Грейнор, Майк Джадж, Молли Эфраим, Джош Бренер и Кевин Поллак. Сценарий картины написали Мэтт Бай и Джей Карсон, спродюсировавший сериал «Карточный домик».

«Главный кандидат» был представлен 31 августа на кинофестивале в Теллерайде, Колорадо. В американский прокат фильм выйдет 6 ноября, в день выборов президента США. Дата премьеры в России пока неизвестна.

Американский сенатор Гэри Харт был лидером среди выдвиженцев от Демократической партии США на президентских выборах в 1988 году. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ начали распространяться слухи о его внебрачной связи. Тогда репортеры одного из изданий стали свидетелями того, как особняк Харта покинула молодая женщина. Позднее в ней распознали 29-летнюю модель Донну Райс. После развернувшегося в прессе скандала поддержка Харта снизилась почти вдвое раз, и он выбыл из гонки.

История Гэри Харта стала поворотным моментом в отношениях американских политиков и СМИ: до этого журналисты закрывали глаза на супружеские измены кандидатов. Ситуация с Хартом положила начало эре таблоидов, когда освещение личной жизни публичных людей стало считаться честной игрой.

Хью Джекман — австралийский актер театра и кино. Он известен широкой публике по роли супергероя Росомахи в серии блокбастеров «Люди Икс». Джекман удостоен многочисленных наград, в их числе премия «Золотой глобус» в категории «Лучший актер» за фильм «Величайший шоумен». Он также был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Отверженные».

Джейсон Райтман — американский режиссер, продюсер и сценарист. В 2008 году он был номинирован на премию «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Джуно», повествующий о беременной старшекласснице, которая находит семейную пару, желающую усыновить ее нерожденного ребенка.

Ранее издание Deadline сообщило, что голливудские актеры Хью Джекман и Гленн Клоуз получат награды Hollywood Film Awards в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Торжественная церемония вручения премий состоится в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе 4 ноября 2018 года. Уточняется, что Джекман будет награжден за роль в фильме Джейсона Райтмана «Главный кандидат», а Клоуз – за ленту Бьерна Рунге «Жена».

Премия Hollywood Film Awards вручается с 1997 года, ее лауреатами в разное время становились Кейт Уинслет, Адам Сэндлер, Сэм Рокуэлл, Джейк Джилленхол, Гари Олдман, Тимоти Шаламе и другие.

Ранее в сети появился первый трейлер второго сезона «Удивительная миссис Мейзел». Действие сериала происходит в 50-е годы. Сюжет строится вокруг истории домохозяйки, открывшей в себе талант стендап-комика. Роль Миссис Мейзел в сериале исполнила Рэйчел Броснахэн. Премьера второго сезона шоу пройдет на Amazon 5 декабря. Сериал выиграл две премии «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ» и «Лучший сериал», а также три номинации «Эмми» в аналогичных категориях.