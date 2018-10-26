«Не бойся, все будет хорошо»: последние слова Караченцова

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в московском парламенте Евгений Герасимов заявил, что мосгордума готова увековечить память Караченцова, если такое предложение поступит от театра или его близких.

«Конечно, он достоин того, чтобы его память была увековечена и предложение, которое внесет театр, а я уверен, что он внесет, мы обязательно рассмотрим», — цитирует Герасимова РИА «Новости».