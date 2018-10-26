«Не бойся, все будет хорошо»: последние слова Караченцова

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Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в московском парламенте Евгений Герасимов заявил, что мосгордума готова увековечить память Караченцова, если такое предложение поступит от театра или его близких.
«Конечно, он достоин того, чтобы его память была увековечена и предложение, которое внесет театр, а я уверен, что он внесет, мы обязательно рассмотрим», — цитирует Герасимова РИА «Новости».
Фоторепортаж: Умер Николай Караченцов
Директор Ленкома Варшавер объявил, что в день похорон Караченцова на сцене театра поставят «Юнону и Авось».
«В день похорон на сцене «Ленкома» поставят «Юнону и Авось» в память Николая Петровича Караченцова — одного из создателей этого спектакля, уникального артиста и человека», — передает слова Варшавера РИА «Новости».
Караченцов снялся у Бортко в фильмах «Удачи вам, господа!» и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Причем, оба раза актер выступил в нес совсем характерном для него амплуа.
Караченцов сыграл у Бортко в двух фильмах — «Удачи вам, господа!» (1992) и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997). Причем об роли были не совсем характерны для актера.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поделился воспоминаниями о Караченцове.
«Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма, — приводит слова режиссера RT. — Это был веселый человек, который любил людей. У него была масса друзей, с которыми он дружил, которые его любили. Он прожил интересную яркую жизнь. Земля ему пухом, мы будем долго-долго его помнить».
Некоторые телеграм-каналы сообщают, что известны последние слова Караченцова своей жене.
«Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами», — сказал артист своей супурге перед смертью.
Директор Ленкома Марк Варшавер объявил пока только о дате прощания с артистом.
«Прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре — на сцене «Ленкома» 29 октября», — цитирует Варшавера ТАСС.
Супруга Караченцова Людмила Поргина назвала время смерти актера, и сказала, что точное время прощания будет известно позднее. «Он скончался в 09:00 в 62-й онкологической больнице, — цитирует Поргину RT. — Сейчас мы созваниваемся с театром «Ленком», потому что там прощание будет. Надо все это уравновесить — тогда уже будем точно знать во сколько, когда и где».
По роковому стечению обстоятельств Караченцев умер в один день с народным артистом России Леонидом Филатовым. Сегодня — 15 лет со дня смерти актера.
По некоторым данным, последним желанием артиста было увидеть всех друзей на своем дне рождения. Для празднования все уже было готово: заказали торт и шары, а также пригласили в больницу друзей.
Ряд телеграм-каналов сообщает, что последние два дня Караченцов пребывал в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, утром у него отказали почки.
По имеющейся информации, причиной смерти стала остановка сердца.
Прощание с народным артистом пройдет в театре «Ленком», где он служил с 1967 года. О дате пока не сообщается.
Караченцов ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологией, осенью 2017-го у него обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком. Артист проходил многочисленные курсы химио- и лучевой терапии, родные регулярно сообщали о существенных перепадах в его состоянии.
Печальную новость сообщил сын актера Андрей Караченцов. По его словам, Николай Петрович скончался около 8:50 по московскому времени. Также Караченцов-младший рассказал, что накануне утром отца перевели в реанимацию, где он пробыл до последних минут жизни.
Утром 26 октября стало известно, что народный артист РСФСР, актер театра и кино Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет. Завтра ему должно было исполниться 74 года.