Премьеры: «Человек, который удивил всех» и «На границе миров»

«Репродукция» («Replicas»), Джеффри Начманофф

В отечественный прокат на день раньше мировой премьеры выходит фантастический триллер американского режиссера Джеффри Начманоффа «Репродукция». Сюжет картины строится вокруг истории талантливого нейробиолога Уилла Фостера, пытающегося воскресить погибших в автокатастрофе жену и троих детей. Главную роль в фильме исполнил Киану Ривз, он же входит в продюсерский штаб ленты. «Репродукция» — второй по счету фильм, полностью срежиссированный Начманоффом. До этого в 2008 году режиссер выпустил драматический триллер «Предатель», повествующий о столкновении американских спецслужб.

«Только не они», Александр Бойков

В прокат выходит российская комедия «Только не они», снятая режиссером Александром Бойковым. Картина расскажет о том, что случится с миром, если операция по его спасению ляжет на плечи молодых тусовщиков и пофигистов — Мажора, Математика, Рокера, Стервы, Психа, Блондинки и Неудачницы. В актерский состав фильма вошли Полина Максимова, Дарья Храмцова, Юлия Хлынина, Данил Стеклов, Сергей Якимович, Сергей Дубров и другие.

«На границе миров» («Gräns»), Али Аббаси

На российские экраны выходит триллер «На границе миров» шведского режиссера Али Аббаси. В центре сюжета — история молодой женщины Тины, обладающей уникальным даром, — умением определять эмоции других людей. Однажды она встречает незнакомого путешественника, чьи чувства оказываются для нее закрыты. Именно он поведает героине, каково ее истинное предназначение. Главные роли в фильме исполнили Ева Меландер и Ээро Милонофф (но их сложно узнать). Премьера состоялась на Каннском фестивале, где картина завоевала награду «Особый взгляд». Она также номинирована на «Оскар-2019».

«Человек, который удивил всех», Наталья Меркулова и Алексей Чупов

В прокат выходит фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Сюжет строится вокруг истории сибирского егеря, у которого обнаруживают рак. В качестве борьбы со страшным недугом герой решает полностью изменить свою жизнь и для этого даже меняет пол. Главную роль в картине сыграл актер Евгений Цыганов, известный по съемкам в фильмах «Битва за Севастополь» и «Брестская крепость».

«Как прогулять школу с пользой» (L'école buissonnière), Николя Ванье

В России (все-таки) стартует показ французской семейной комедии «Как прогулять школу с пользой» режиссера Николя Ванье, мировая премьера которого состоялась 25 августа прошлого года. В центре сюжета — история мальчика-сироты, который был усыновлен простой деревенской семьей и по определенным обстоятельствам связался с местным браконьером. Главную роль в картине исполнил французский актер Франсуа Клюзе, сыгравший в фильме «1+1».