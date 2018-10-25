«Яркая работа»: как Путин оценил новый фильм Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский показал президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте фрагмент своего нового художественного фильма «Грех», повествующего о нескольких годах из жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. Презентация состоялась в Кремле после переговоров президента РФ и итальянского премьера, который находится в Москве с официальным визитом. На просмотр отрывка предстоящего к показу фильма также пригласили представителей итальянского бизнеса, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что Владимир Путин в свою очередь положительно отозвался о работе российских и итальянских кинематографистов, назвав ее «яркой». По словам президента России, фильм также важен и в контексте развития культурных и партнерских отношений между двумя странами.

«Надеюсь господин премьер-министр поможет показать этот [фильм] в Италии, и российская публика еще будет иметь удовольствие окунуться в историю искусства мирового, еще больше будет сближать наши страны, в том числе и благодаря господину Кончаловскому», — подчеркнул российский лидер.

Сам режиссер и народный артист России Андрей Кончаловский также поделился впечатлениями о картине.

«Можно сказать, что это наш подарок совместный. Как российскому, так и итальянскому народу», — заявил он.

По словам режиссера, в работе над фильмом ему помогли министерства культуры обеих стран, а также представители российского бизнеса, в том числе, и российский предприниматель и меценат Алишер Усманов.

«У нас есть вместо [покровителя Микеланджело] Лоренцо Великолепного господин Усманов, без которого мы бы не сделали эту картину <...> В Европе это очень сложно. Мы не могли бы снять эту картину. Просто невозможно. Хорошо, что есть люди на уровне правительства России и Италии, которые понимают ценность, во-первых, мирового искусства, а во-вторых, как эту ценность донести до молодых», — заявил Кончаловский.

Фильм «Грех» рассказывает о нескольких годах из жизни Микеланджело, когда были созданы одни из его самых знаменитых работ: роспись Сикстинской капеллы и скульптура Давида. В одном из своих интервью режиссер отмечал, что намерен воссоздать скорее авторское высказывание на тему творчества художника, чем полноценный биографический фильм.

Съемки ленты проходили в Тоскане, во Флоренции и Карраре. Для большей правдоподобности на киностудии в Риме была специально воссоздана копия Сикстинской капеллы, а знаменитая площадь Синьории во Флоренции, где находится скульптура Давида, была засыпана землей, как это было во времена Микеланджело. В фильме наряду с профессиональными актерами принимали участие и местные жители.

Кончаловский также отметил, что в картине присутствуют всего три героя: «Это Микеланджело, мрамор и итальянский народ».

Главную роль в готовящемся к прокату фильме сыграл звезда итальянского кинематографа актер Альберто Тестоне. Помимо самого режиссера, сценарий к фильму написала драматург Елена Киселева, известная по работе над лентой Кончаловского «Рай».

В конце июля стало известно, что Андрей Кончаловский отозвал фильм «Грех» с Венецианского кинофестиваля. Тогда в Фонде режиссера пояснили, что не успеют подготовить копию картины к сроку проведения конкурса.

Сроки выхода фильма в отечественный прокат все еще не определены. В Италии премьера фильма запланирована на осень этого года.

Андрей Кончаловский — режиссер и народный артист России. Обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля в 2014 и 2016 году за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также специального приза жюри за картину «Дом дураков».

Микеланджело Буонарроти — итальянский скульптор, художник и архитектор, один из крупнейших представителей эпохи Возрождения и раннего барокко в искусстве 16 века. Среди его самых известных работ — статуи «Давида» и «Пьета». В свое время художник занимался росписью потолка Сикстинской капеллы, а также разработал проект купола Собора Святого Петра в Ватикане.