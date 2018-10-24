«Занимайтесь любовью, а не войной»: фильм о Ленноне и Йоко Оно

Студия Universal Pictures ведет переговоры о получении прав на создание фильма, который расскажет историю любви одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно. Рабочее название будущей ленты пока не известно, режиссером предположительно станет Жан-Марк Валле, автор «Далласского клуба покупателей» и сериала «Большая маленькая ложь».

Сценарий к фильму создаст кинорежиссер и драматург Энтони Маккартен, написавший байопик о солисте группы Queen Фредди Меркьюри — «Богемскую рапсодию», «Темные времена» с Гари Олдманом и «Вселенную Стивена Хокинга».

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Йоко Оно будет продюсировать фильм совместно с Валле, Маккартеном, Нэйтаном Россом, Майклом Де Лукой и Джошем Братманом. Саундтреком скорее всего послужит музыка, сочиненная и исполненная Ленноном. Несколько лет проект находился в стадии разработки, однако только сейчас началось его активное обсуждение. По оптимистичным прогнозам, съемки картины начнутся уже в конце 2019 года.

Оно и Леннон впервые встретились в конце 60-х, когда она была популярной художницей, а он — одной из самых ярких музыкальных звезд в мире.

Позже ее имя стало неразрывно связано с именем Ленонна, ослепленный любовью музыкант везде появлялся вместе с Оно. Он приводил ее на студию звукозаписи «битлов», хотя еще в начале карьеры музыканты условились не приглашать туда своих жен и девушек. Во время их романа он ушел из группы и погрузился в сольную карьеру.

«Она ни черта не понимала в музыке, но указывала, как Полу петь, а мне играть на барабанах. Мы были в бешенстве, но ничего не могли с этим поделать. Джон будто не слышал нас», — говорил Ринго Старр о Йоко.

Свой медовый месяц экстравагантная пара провела в отеле, лежа в постели и раздавая интервью, в знак протеста против войны во Вьетнаме. Так они хотели проиллюстрировать лозунг Джона: «Занимайтесь любовью, а не войной». Если не считать короткое расставание в середине 1970-х, когда на одной из вечеринок музыкант открыто изменил супруге, пара была неразлучна до самой смерти Леннона в 1980 году в Нью-Йорке. Они вместе воспитывали сына Шона, родившегося в 1975-м. Йоко остается главным хранителем музыки и наследия Джона.

Де Лука, Братман и Росс сказали изданию Deadline, что все они, и Валле, и Маккартен, выросли на музыке Леннона, что она оказала формирующее влияние на их личности.

«Мы все большие фанаты The Beatles, это исполнение мечты. Больше всего в сценарии нам нравится его абсолютная честность. Сейчас появляется так много сценариев биографических фильмов, в которых видно, что семья героя фильма влияла на сценарий, но это не тот случай», — рассказал продюсер Нэйтан Росс.

«Я слушал песни Джона всю жизнь, но только в процессе разработки фильма я осознал, насколько глубоким является эмоциональное воздействие его музыки на меня», — сказал Де Лука.

Де Лука и Братман назвали Валле «режиссером мечты», по их мнению, он идеально подходит для того, чтобы рассказать историю Леннона и Оно зрителям.

9 октября, в день рождения Леннона, его 85-летняя вдова Йоко Оно выпустила кавер-версию песни «Imagine». Также в интервью «Би-би-си» она рассказала, что в скором времени планирует выпустить свой новый альбом, который завершается этой композицией. Ее особенностью является пронзительный музыкальный речитатив Йоко под аккомпанемент церковного органа.

«Imagine» была единственной песней, в отношении которой я испытывала сильные переживания, потому что все люди в мире знают ее, и меня могут подвергнуть критике. Но я считала, что очень важно сделать это, и что моя нервозность имеет второстепенное значение», — поделилась Оно, которая в прошлом году была признана соавтором «Imagine».

«Когда мы завершили создание этой песни, мы просто посмотрели друг на друга и сказали: «Неужели мы это сделали?» — рассказала Йоко. — Джон и я многое создали вместе, и он был бы рад, что я сделала это».