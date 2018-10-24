Рыбам на корм: Джонни Деппа выгнали из новых «Пиратов»

Компания Disney собирается перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает Deadline. Несмотря на большой успех серии фильмов, основанной на одноименном аттракционе в Диснейленде и недавние высокие сборы пятого фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», продюсеры студии приняли решение обновить франшизу, в результате чего звезда серии Джонни Депп может оставить роль Джека Воробья. Известно, что из создателей пяти фильмов в новом проекте останется только продюсер Джерри Брукхаймер, а судьба остальных участников неизвестна.

Студия вступила в переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предлагает написать сценарий к ребуту. В последние годы авторский дуэт написал целый ряд сценариев к успешным фильмам.

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Риз и Верник были соавторами обоих «Дэдпулов», комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и космического фильма ужасов «Живое». Сейчас сценаристы работают над фильмом Майкла Бэя для Netflix, который предварительно назван «6 Underground».

Disney пока не дает комментариев относительно перезапуска «Пиратов Карибского моря» и не называет причин такого неожиданного решения. В том виде, в каком существует франшиза, она принесла создателям баснословные деньги. Пять фильмов серии собрали в международном прокате в общей сложности более $4,5 млрд. Если же прибавить к этому доходы от продажи сопутствующих товаров, то «Пираты Карибского моря» можно смело назвать едва ли не самым успешным проектом Disney.

Во многом этому поспособствовал и сам Джонни Депп, который стал настоящим лицом серии и стал прочно ассоциироваться с Джеком Воробьем. «Пираты» также запустили в стратосферу карьеру Киры Найтли, ставшей в одно время одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Тем не менее, принципа придерживаться победной тактики Disney, по всей видимости, не исповедует и намерен сосредоточить усилия на более молодой аудитории, для которой 55-летний Джонни Депп уже не является основной притягательной силой.

Также не исключено, что боссов студии насторожило ощутимое падение сборов пятого и пока последнего фильма серии. Картина стала прибыльной, однако ее показатели значительно уступили предыдущим, не считая первой картины. Для сравнения, четвертая лента «Пираты Карибского моря: На странных берегах» собрал в мировом прокате $1,05 млрд, в то время как «Мертвецы не рассказывают сказки» — всего лишь $794 млн. Конечно, этой суммы с лихвой хватило, чтобы окупить 230-миллионный бюджет, однако тенденции вызывают тревогу относительно судьбы франшизы.

Что касается продюсера всех частей франшизы Джерри Брукхаймера, то сейчас он работает в очень напряженном графике. Брукхаймер продюсирует новую картину трехкратного обладателя «Оскара» Энга Ли «Близнец» с Уиллом Смитом, задумал триквел «Плохих парней», а также активно ведет съемки продолжения хита 80-х «Лучший стрелок» с Томом Крузом. В планах продюсера значатся новый фильм из подзабытой серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи, а также «Сокровище нации 3» с Николасом Кейджем.

Пока даже о приблизительных сроках производства новых «Пиратов» ничего не известно. Помимо Брукхаймера сценаристы Риз и Верник также плотно заняты над уже упомянутой картиной Майкла Бэя.

Фильм, который финансирует Netflix, станет самым дорогим в производстве за всю историю стриминговых сервисов. Бюджет ленты может составить $150 млн. В марте этого года Майкл Бэй уже договорился с киностудией Skydance о съемках «Six Underground», и два месяца спустя создатели ленты подписали соглашение с Netflix. Бэй приступил к съемкам летом этого года, чтобы закончить работу в 2019-м.

Главную роль в картине исполнит один из самых востребованных актеров современности Райан Рейнольдс, почивающий в последние два года на лаврах успеха «Дэдпула». Он же сыграет популярного героя комиксов как в триквеле, так и в большом проекте под названием «Сила Икс», который создает Дрю Годдард.