Маньяк-миллионер: «Хэллоуин» напугал США

Лидером американского бокс-офиса за 19-21 октября стал хоррор «Хэллоуин», в свой стартовый уикенд в прокате попросту уничтоживший конкурентов. Собрав внушительную сумму в $77,5 млн, продолжение культового фильма ужасов Джона Карпентера 1978 года при этом не просто с триумфом возглавило рейтинг, но и установило парочку исторических достижений. Так, картина Дэвида Гордона Грина стала вторым по успешности открытием октября всех времен, совсем немного уступив «Веному» (не хватило всего $3 млн), а также добилась рекорда по прибыли в один конкретный день месяца ($33,25 млн).

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Кроме того, «Хэллоуин» показал второе по силе открытие в истории среди фильмов с R-рейтингом: лидером данного списка по-прежнему остается «Оно» по Стивену Кингу, результат которого — $123,4 млн — перебить почти нереально.

Особенно удивительно все эти числа выглядят на фоне производственного бюджета хоррора, составившего всего $10 млн, — в Universal такой занимательной математикой, без сомнений, очень довольны. Не стоит забывать, что уже показывается ужастик и за рубежом, где он всего за несколько дней успел собрать $14,3 млн.

Вторая строчка бокс-офиса уже третью неделю кряду осталась за дебютной режиссерской работой актера Брэдли Купера «Звезда родилась», заработавшей за минувший уикенд в США еще $19,3 млн. В преддверии старта новой недели ремейк одноименного мюзикла 30-х годов имеет в своем активе в общей сложности почти $202 млн, включая 74,7 млн от зарубежного зрителя. Лента также входит в топ-70 наиболее прибыльных фильмов в истории, которые никогда не были лидерами уикенда, — лидирует здесь с результатом в $270 млн мультик «Зверопой», вышедший в 2016 году.

Замкнул тройку сильнейших на сей раз лидер двух предыдущих недель «Веном», заработавший за 19-21 октября «всего» $18,1 млн. В то же время на внешнем рынке супергеройский проект Sony до сих пор остался топ-1 по сборам — $32,3 млн. Суммарно боевик с Томом Харди на данный момент имеет в своей кассе более $460 млн.

Прямо следом за «Веномом» расположилось еще одно детище Sony — «Беспокойный Хэллоуин», сиквел доброго семейного фэнтези с Джеком Блэком. За минувший уикенд творение Эри Сандела заработало $9,7 млн, доведя общую выручку фильма до без малого 40 млн.

Всего лишь пятым в свой второй уикенд стал «Человек на Луне», один из главных претендентов на получение «Оскара» в будущем году. Драма Дэмьена Шазелла о космонавте Ниле Армстронге откровенно слабо собирает в США — всего $30 млн с момента старта, включая 8,6 млн за прошедшие выходные. Благо, что лента с Райаном Гослингом в главной роли еще относительно неплохо зарабатывает за рубежом — $25,5 млн. Что, впрочем, не делает общую ситуацию хотя бы нормальной.

На шестой строчке расположилась драма «Ваша ненависть», затрагивающая актуальную для США проблему взаимоотношений темнокожего населения и полицейских. Формально это был уже третий уикенд картины, однако на деле лента, очень понравившаяся западным критикам, лишь пару дней назад появилась в широком прокате, получив более 2,3 тыс. мест. С такими вводными собранные фильмом $7,5 млн за 19-21 октября сложно назвать большим успехом. Правда, и в абсолютные провалы данный итог записать никак нельзя.

Седьмое место в свою очередь занял мультфильм «Смолфут», для которого это был уже четвертый полноценный уикенд: $6,6 млн. В общей сложности проект Warner Bros. к настоящему моменту заработал внушительные $137,1 млн.

Наконец, замкнули топ-10 комедия «Вечерняя школа»,

триллер «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» и...

драма «Старик с пистолетом», заработавшие за минувший уикенд $5 млн, 3,3 млн и 2 млн соответственно.

Добавим, что уже в следующей выходные в борьбу за вершину бокс-офиса вступят боевик «Хантер Киллер», военная драма «Неделимый», комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0» и хоррор «Суспирия».