Плейлист недели: Том Йорк, Камаси Вашингтон и Антоха MC

Том Йорк — «Hands off the Antarctic»

За последнее время дискография Тома Йорка пополнилась сразу пачкой новых вещей: накапало еще несколько новых композиций из его саундтрека к ремейку «Суспирии», а параллельно вышел трек, записанный специально для известной международной экологической организации. Инструментальная вещь с говорящим названием «Hands off the Antarctic» — невероятно медитативное полотно с гипнотической басовой линией, которое сопровождается совсем уж обезоруживающим видеорядом, снятым с ледокола «Арктический рассвет».

Камаси Вашингтон — «Hub-Tones»

Один из важнейших джазменов современности Камаси Вашингтон представил клип на еще одну вещь со своей последней пластинки «Heaven and Earth». По словам самого музыканта, в «Hub-Tones» он пытался соединить африканские ритмы с мелодией в стиле Фредди Хаббарда, — вышел из этого почти что манифест панафриканизма.

Friendly Fires — «Heaven Let Me In»

Некогда яркие инди-рокеры Friendly Fires переключились на замешанную на фанке электронику в духе Disclosure, попутно снабдив это дело реверансами, отдающими Джорджем Майклом.

Скарлорд — «0000.SICK»

Пьяному Скарлорду очень грустно, он в свойственной манере вопит об этом в микрофон. Ничего не меняется, но пока что это даже хорошо.

Пост Мэлоун и Свей Ли — «Sunflower»

Официальный саундтрек к предстоящему мультфильму «Человек-паук: Через вселенные» — в случае с «Веномом» вещь Эминема была одним из немногих положительных моментов картины, но «Sunflower», хочется верить, будет одним из многих.

Валей и Мэтт Окс — «Awesome»

Один из ярких представителей современного трэп-саунда и подписант лейбла Канье Уэста GOOD Music Валей поделился новой песней (собирался, правда, двумя), записанной вместе с Мэттом Оксом. С автором хочется согласиться: это дерьмо действительно крутое.

Ider — «Mirror»

Бодрый гимн о принятии себя от очаровательного лондонского дуэта с занимательной мифологией, согласно которой Идер — это некий третий участник коллектива, возникающий в гармонии между Лили Соммервиль и Меган Марквик.

Леннон Стелла — «Breakaway»

Некогда участница выстрелившего в 2012-м сестринского дуэта Lennon & Maisy Леннон Стелла, с тех пор успевшая побывать и актрисой, готовит к выпуску дебютный сольный EP — местами напоминающая Севдализу баллада «Breakaway» стала очередным с него синглом.

Антоха МС — «Ритм сердца»

Признание в любви к Уэсу Андерсону (и, главным образом, его «Королевству полной луны») от одной из главных надежд русской музыки — Антохи МС, который постепенно приближается к масштабам Ивана Дорна и, в целом, скоро уже готов будет принять бразды правления всем постсоветским пространством.

Sonic Death — «Ogon'»

В преддверии тура по России одна из культовых команд культового Арсения Морозова представила энергичную то ли поп-, то ли постпанк-вещицу «Ogon'» с отсылающим понятно к чему рефреном «Огонь, иди за мной».