Дорогие андроиды: как обогатились звезды «Мира Дикого Запада»

Телеканал HBO вдвое повысил гонорары звездам научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». По информации издания The Hollywood Reporter, начиная с третьего сезона шоу, ведущие актеры в лице Эда Харриса (Человек в Черном / Уильям), Эван Рейчел Вуд (Долорес Абернати), Джеффри Райта (Бернард Лоу) и Тэнди Ньютон (Мейв Милли) будут получать по $250 тыс. за эпизод. Гонорары некоторых актеров второго плана также будут повышены.

Реклама

В первых двух сезонах зарплаты звезд «Мира Дикого Запада» колебались от $100 тыс. до $150 тыс. за серию. Озвученная прибавка выглядит довольно весомой, что говорит о возложенных на шоу высоких ожиданиях. Теперь «стоимость» актеров завоевавшего большую популярность сай-фая будет сопоставима с заработком звезд знатной слезовыжималки «Это мы» от NBC и обаятельных «Очень странных дел», выходящих на Netflix. Непосредственно для HBO дороже всего пока что обходится каст «Игры престолов» — там исполнители центральных ролей получали более $1 млн за серию.

Примечательно, что Джеймс Марсден (Тедди Флад) и Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл) не фигурируют в группе лидеров, чьи гонорары будут пересмотрены. Это может говорить о том, что в третьем и дальнейших сезонах мы их уже не увидим — или их экранное время будет существенно урезано.

Старт «Мира Дикого Запада» получил наиболее высокие зрительские рейтинги со времен дебюта ставшего культовым «Настоящего детектива» в 2014 году. Кроме того, за ним закрепился титул самого просматриваемого первого сезона за всю историю канала HBO.

Успех второго сезона уже нельзя назвать столь же однозначным: он завершился в июне 2018 года с меньшими рейтингами, чем начался, а внушительное число критиков выразило свое разочарование «слишком усложненными» сюжетными линиями шоу. Тем не менее сериал сумел получить 43 номинации на «Эмми» в течение двух лет, а последний сезон шоу все же посмотрели солидные 10 млн зрителей. «Газета.Ru» делала подробный разбор финала последних вышедших эпизодов — его можно почитать здесь.

Следующий год станет последним для хитов телеканала HBO — «Игры престолов» и «Вице-президента». Сейчас, задолго со старта нового сезона, «Миру Дикого Запада» прочат место нового флагмана телеканала (а многие считают его таковым уже сейчас). Так, проект может стать визитной карточкой планирующегося к запуску стримингового сервиса от телекоммуникационной корпорации AT&T, владеющей компанией WarnerMedia (в ее состав входит и HBO).

С запуском новой платформы у медиагиганта появится возможность составить конкуренцию Disney, Apple, Google и Facebook — почти все они либо уже запустили свои стриминговые сервисы (YouTube Premium, Facebook Watch), либо собираются представить их в ближайшее время: лавры Netflix, Amazon и прочих никому не дают покоя.

«Мир Дикого Запада» — ремейк вышедшего в 1973 году одноименного фильма писателя и режиссера Майкла Крайтона, известного по книге «Парк Юрского периода» (именно по его мотивам Стивен Спилберг снял одну из самых известных своих лент). В 1976-м вышел сиквел оригинальной картины — «Мир будущего», а еще через четыре года стартовало продолжение в виде сериала «Beyond Westworld», правда, из всего пяти отснятых эпизодов было показано всего три, после чего шоу закрыли. Также в 1996 году появилась компьютерная игра «Westworld 2000» по мотивам первого фильма, выполненная в жанре шутера от первого лица.

Современной адаптацией «Мира Дикого Запада» занимались Джонатан Нолан — постоянный сценарист своего брата-режиссера Кристофера —и его супруга Лиза Джой.

Кроме того, в число исполнительных продюсеров шоу входил Джей Джей Абрамс, приложивший руку к культовому «Остаться в живых» и фильмам «Армагеддон», «Монстро» и снявший «Звездный путь», а также к седьмой и предстоящий девятый эпизоды «Звездных войн».

Действие «Мира Дикого Запада» разворачивается в одноименном футуристическом парке развлечений, где высокопоставленные и богатые посетители вольны творить все что заблагорассудится — в том числе с населяющими его андроидами, которые не могут навредить человеку (до поры до времени).