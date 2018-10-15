«Евровидение-2019»: Болгарии сейчас не до песен

Болгарское национальное телевидение (БНТ) приняло решение не участвовать в «Евровидении-2019». Причиной стало сокращение бюджетных расходов. По сообщению пресс-службы телевидения, БНТ не в состоянии взять на себя расходы на подготовку участника к конкурсу, которые включают в себя создание и продюсирование песни, ее сценического представления и производство клипа.

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После победы израильской певицы Нетты Барзилай в 2018 году премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен провести конкурс в Иерусалиме. Это вызвало возмущение ряда участников, которые не согласны с политикой Израиля в отношении палестинцев, а также с переносом посольства США в Иерусалим. Некоторые объявили, что откажутся от участия в конкурсе, если это будет Иерусалим.

В связи с этим окончательный выбор организаторов пал на Тель-Авив — «Евровидение-2019» пройдет там с 14 по 18 мая.

По утверждению организаторов, шоу «Евровидение» — конкурс песни, где нет политики. Тем не менее ежегодно в преддверии конкурса разгораются политические скандалы.

Еще один скандал был вызван грузинской группой «Стефани и 3G», отказавшейся от участия в конкурсе в 2009 году. Летом 2008 года между Грузией и Россией вспыхнул конфликт вокруг Южной Осетии. Война продлилась недолго, однако отравила отношения двух стран. Грузинский коллектив использовал площадку «Евровидения» для политического заявления.

Они хотели представить песню «We Don't Wanna Put In» (англ. — «Мы не хотим вкладывать»). При произношении слова «put in» сливаются и звучат совершенно так же, как на английском звучит фамилия нынешнего российского президента (на тот момент — премьер-министра) Владимира Путина.

Организаторы предложили изменить фрагмент текста, однако в Тбилиси отказались это делать, и результате Грузия бойкотировала конкурс.

В 2007 году от Украины выступал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Незатейливое название песни «Lasha Tumbai» сразу как-то напрягло российского зрителя, которому казалось, что в тексте песни (который представлял собой набор звуков, а не связанный рассказ) слышится словосочетание «Russia, Good Bye» (англ. — «Прощай, Россия»). Более того, некоторые даже утверждали, что в финале конкурса эта фраза все-таки прозвучала. Данилко это опровергал, но, как бы то ни было, карьера Верки Сердючки в России после этого моментально завершилась.

Киев выступал на сцене «Евровидения» и с другими политическими заявлениями. Сразу после «оранжевой революции» в 2005 году — Украину представлял коллектив «Гринджоли» с песней «Разом нас багато — нас не подолати» (укр. — «Вместе нас много — нас не победить»). В оригинальном тексте песни, ставшей неофициальным гимном событий 2004 года, содержались политические заявления, которые не понравились организаторам конкурса. В итоге текст был видоизменен, конфликт — исчерпан.

В 2007 году израильскому коллективу Teapacks пришлось поменять текст песни. В словах композиции «Push The Button» организаторы «Евровидения» услышали намек на иранскую ядерную программу.

В 1975 году Греция поступила также — тогда в конкурсе впервые должна была принять участие представительница Турции Семиха Янкы. Ранее греки и турки столкнулись в военном конфликте на Кипре. В 1974 году турецкие военные высадились на острове в ответ на попытку государственного переворота, совершенную греческими военными. В результате конфликта погибли около тысячи человек.

Протесты и бойкоты «Евровидения» — любимый способ реакции государств на политические кризисы. Так, в 1969 году Австрия, протестуя против действующего на тот момент режима диктатуры Франсиско Франко в Испании отказалась от участия в конкурсе, проходившего в этой стране.

Тоже по политическим мотивам не состоялся дебют Ливана в конкурсе. В 2005 году Бейрут планировал отправить своего представителя на «Евровидение», однако поставил условие — разрешить не транслировать в своей стране выступление Израиля. ЕВС с таким условием не согласился, Ливан отозвал заявку. В последнее время представители шоу-бизнеса в Бейруте намекают, что не против присоединиться к музыкальному празднику, однако требование стало еще категоричнее — неучастие Израиля в конкурсе.

У представителя Армении в 2012 году также не срослось с участием в «Евровидении» — тогда финал проходил в Баку. Из-за сложных отношений с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха Ереван принял решение не отправлять своего участника.