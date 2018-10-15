Россия под натиском: «Веном» не сбавляет обороты

На этой неделе в российский прокат вышло много премьер, и все они выступили очень неплохо. Не удалось лишь побороться за первую строчку списка самых кассовых фильмов, которую вторую неделю подряд оккупировал кинокомикс «Веном». В остальном же новинки недели выступили более чем достойно.

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«Веном» с Томом Харди продолжает мощнейшее шествие по российскому прокату и уже стал третьим в хит-параде самых кассовых картин этого года, уступив только «Движению вверх» и еще одному комиксу — «Мстители: Война бесконечности». Лента испытала на себе значительное падение аудитории, но все равно собрала прошедшие выходные 390 млн рублей. С учетом рабочих дней за десять дней проката фильм Рубена Флейшера собрал невероятные 1,59 млрд рублей, опередив такие хиты года, как «Дэдпул 2» и «Лед». Не исключено, что в конечном итоге приключения инопланетного симбиота смогут добраться до отметки в 2 млрд.

Неожиданно сильно на второй строчке стартовал полностью авторский фильм создателя «Хижины в лесу» Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Картина с Крисом Хемсвортом, Джеффом Бриджесом, Дакотой Джонсон и Джоном Хэммом заработала в дебютный уикенд 59,6 млн рублей, опередив к примеру «Человека на луне». Подробнее о фильме можно узнать в нашей рецензии.

Российская мелодрама «Без меня», получив всего на 39 копий меньше, чем фильм Годдарда, значительно уступила в сборах. Тем не менее, этого оказалось достаточно для почетного третьего места бокс-офиса. Подозрительным образом рифмующаяся со знатной слезовыжималкой «P. S. Я люблю тебя» (которая с Джерардом Батлером и Хилари Суонк) картина смогла привлечь романтично настроенного зрителя и собрала в прокате 42,3 млн рублей.

Очень уверенно держится немецкий полнометражный мультфильм «Пришельцы в доме», который неожиданно занял третье место на прошлой неделе. Падение сборов у истории о дружбе мальчика с потерпевшими крушение на Земле хулиганистыми инопланетянами оказалось совсем незначительным. Фильм собрал в прошедшие выходные 39,4 млн рублей, что всего на 8 млн меньше, чем в премьерный уикенд. Этого хватило для того, чтобы потерять лишь одно место в российском бокс-офисе.

Пятерку самых кассовых фильмов отечественного проката замкнула премьера «Человек на Луне» оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла. По мнению многих критиков, это лучший фильм молодого, но уже всемирно известного постановщика, и картина уже стала ранним фаворитом будущего «Оскара». А Райан Гослинг и Клэр Фой составили яркую экранную пару. Однако все хвалебные отзывы о фильме (в том числе и на «Газете.Ru») не смогли заставить российского зрителя массово пойти в кино, и картина собрала лишь 37,3 млн рублей.

Драма Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым резко потеряла на третьей неделе проката и опустилась со второго на шестое место, собрав 36,5 млн рублей. Однако 17 дней проката позволили фильму собрать внушительные для своего жанра 345,3 млн.

Также серьезное падение испытал мюзикл с Брэдли Купером и Леди Гагой «Звезда родилась», который, в отличие от большого успеха у себя на родине, в России не привлекает аудиторию в кинотеатры. На второй неделе проката картина собрала лишь 30 млн рублей и оказалась на седьмом месте. Общие сборы еще одного фаворита «Оскара» составили 98,7 млн, что для имен такого калибра не так уж и много.

Российская комедия «Газгольдер. Клубаре» откровенно провалилась в прокате, стартовав на восьмой позиции с заработком в 20,6 млн рублей. Очередное творение лейбла Басты с бюджетом в $2 млн не окупит свои затраты из-за слабого старта, а в последующие дни будет только терять в аудитории. Не помогло даже заметное присутствие в фильме самого рэпера, который собирает на своих концертах стадионы. В кино же, как выяснилось, свои законы.

На следующей неделе в России ожидается только одна крупная премьера — «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина, который может скинуть с трона «Венома». Действие в картине разворачиваются через 40 лет после событий оригинального одноименного фильма Джона Карпентера.