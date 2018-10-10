Назло Трампу: брат Джулии Робертс готов стать россиянином

Номинант на премию «Оскар», американский актер и режиссер, старший брат Джулии Робертс — Эрик Робертс — не возражает против получения российского гражданства. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции четвертого Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в Ростове-на-Дону.

На вопрос о желании получения российского гражданства Эрик ответил: «Не возражаю».

Актер добавил, что хотел бы получить паспорт РФ и показать его при встрече президенту США Дональду Трампу, чтобы увидеть его удивленное лицо. При этом он отметил, что даже в таком случае от американского гражданства он не откажется, пишет ФАН.

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Американский актер неоднократно приезжал в Россию и жил в Москве во время съемок. Его единственная номинация на премию «Оскар» получена за главную роли в фильме Андрея Кончаловского — «Поезд-беглец». В конце сентября Эрик Робертс был специальным гостем 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

«Мои любимые фильмы — «Король цыган», «Дело Пола», «Звезда Плейбоя», «Поезд-беглец», «Любовь — это оружие», «Это моя вечеринка», «Чистилище». В этих фильмах я воплотил очень сложные характеры, и над ними действительно было непросто работать. Это был невероятный опыт! И я очень горжусь этими ролями», — перечислил актер свои наиболее любимые и успешные киноработы в интервью информационному агентству Regnum.

Актер признается, что со временем изменились его принципы выбора проектов. Раньше, получая предложение принять участие в новом фильме, самым важным для него было высокое качество сценария и интересная, яркая роль. Теперь Эрик снимается ради удовольствия, поэтому теперь ему важна интересная, красивая или необычная локация проекта, приятные партнеры в съемочной группе.

Робертс охотно приезжает в Россию. Он много раз говорил, что любит нашу страну и русских людей. Получив предложение приехать во Владивосток, он сперва поинтересовался: «Где это?», и когда ему ответили, что это в России, актер задал последний вопрос: «Когда мы едем?»

«Русские умеют радоваться жизни. В моей стране — при этом я люблю свою страну и американцев — все немного по-другому, потому что американцы ленивы. Они слишком любят фастфуд и много смотрят телевизор. Русские же другие! Они могут от души веселиться и быть очень серьезными. Мне очень нравится!» — делился актер.

В 1981 году жизнь преподнесла Эрику серьезное испытание, он попал в тяжелейшую автокатастрофу. Он вез собаку своей подруги, которая, увлекшись попутным ветром, высунула морду в окно. Пытаясь ее усадить, Эрик не справился с управлением машиной и врезался в дерево. После чего актер две недели провел в коме, а придя в себя, помнил только свое имя. Целый год он провел в тяжелом состоянии и медленно восстанавливался. В то время Эрик дал себе обещание, что если выкарабкается, то будет каждый миг проживать в радости.

Робертс рассказал, что стал ездить на фестивали благодаря убеждениям его супруги: «Много лет назад я начал получать приглашения на разные фестивали. Я сказал жене, что не хочу ехать, что устал и не вижу в этом смысла. Но она ответила, что я обязательно должен поехать, потому что таким образом я помогу молодым кинематографистам. Люди с большей вероятностью обратят внимание на фестиваль и фильмы, которые на нем показывают, если на смотре появляются заметные кинематографисты, интересные гости и известные актеры».

Фестиваль Bridge of Arts открылся 10 октября и продлится четыре дня, церемония открытия состоится вечером в среду, 11 числа. Зрителям покажут более 80 полнометражных и короткометражных фильмов из разных стран.

В этом году публике будут представлены внеконкурсные секции и специальные программы фильмов, посвященные определенной тематике. В частности, гости увидят лучшие картины номинанта «Оскар», австралийского режиссера Брюса Бересфорда.