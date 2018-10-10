Парни похуже: Уилл Смит и Мартин Лоуренс возвращаются

Уилл Смит и Мартин Лоуренс могут вновь встретиться на одной съемочной площадке. Появилась информация о том, что продюсеры сдали черновой вариант сценария фильма «Плохие парни 3». Киностудия Sony Pictures готова начать съемки продолжения легендарной серии уже в 2019 году, сообщает Lincoln Journal.

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Согласно публикации Variety, утвержденный черновик сценария создал Крис Бремнер, ранее принимавший участие в создании комедии «Шафер напрокат».

Увидеть воплощение нового сценария от Бремнера можно будет в 2020 году, спустя 17 лет после выпуска второй части «Плохих парней», которая появилась в 2003 году и получила разгромные отзывы от критиков.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил всего 23% положительных отзывов. При этом первую ленту о двух детективах критики встретили более благосклонно — 43% положительных отзывов.

Оригинальные «Плохие парни» вышли в 1995 году. Это комедийная история о двух афроамериканских детективах из отдела по контролю за наркотиками — порядочном семьянине Маркусе Бернетте (Мартин Лоуренс) и дерзком альфонсе Майк Лоури (Уилл Смит). В самом разгаре самого сложного расследования этих напарников из хранилища полицейского участка пропадает особо крупная партия героина. Отделение полиции находится на грани расформирования, и герои вынуждены любыми способами спасать положение (и честь мундира). Детективы из-за собственной глупости вынуждены поменяться местами, чтобы заполучить информацию от свидетельницы о французском наркобароне Фуше.

Комедийный боевик стал режиссерским дебютом Майкла Бэя, впоследствии зарекомендовавшего себя мастером голливудского блокбастера. После «Плохих парней» у режиссера была череда очень удачных проектов, которые полюбились как студийным боссам, так и зрителям. «Скала», «Армагеддон», «Перл-Харбор», киновселенная «Трансформеры» сделали Майкла Бэя одним из главных режиссеров США, который обеспечивал прокатчикам стабильно высокие доходы, однако в последнее время кинематографист все чаще стал заниматься продюсированием.

Известно, что режиссер отказался от участия в продолжении франшизы «Плохие парни». Снимать третью часть будет дуэт бельгийских режиссеров, принимавших участие в создании сериала «Снегопад», который также затрагивает тему наркотрафика в США, так что главный лейтомтив франшизы о двух детективах из отдела по контролю за наркотиками не будет для Адиля Эль Арби и Билала Фалле новинкой.

У грядущего фильма также есть сильный козырь — главный актер франшизы. Уилл Смит уже имеет опыт возвращения к старым персонажам спустя длительное время.

В 2012, после десятилетнего перерыва, он вновь сыграл в картине «Люди в черном 3», где вернулся к роли агента Джея, борющегося с проблемами межпланетного масштаба. Персонажи Уилла Смита в франшизах о спецагентах ведомства по делам пришельцев и «Плохих парнях» во многом похожи — беззаботные, легкие на подъем и обладающие чувством юмора сотрудники силовых структур.

Новая часть «Плохих парней» должна выйти в самом начале 2020 года — возможно, она будет выпущена в День Мартина Лютера Кинга, который празднуется в США 20 января. Тем не менее, съемки картины еще не начались, также не было официального подтверждения участия в проекте Мартина Лоуренса, поэтому говорить о конкретных датах еще рано.