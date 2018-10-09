Андроиды-воспитатели: Ридли Скотт снимет необычный сериал

Легендарный режиссер Ридли Скотт снова обратится к жанру фантастики — на этот раз в рамках сериала «Воспитанные волками» («Raised by Wolves»). Телесеть TNT заказала производство научно-фантастической многосерийного фильма, исполнительным продюсером которого станет автор «Чужого».

«Воспитанные волками» расскажет о зарождающейся колонии людей на таинственной планете.

В центре сюжета — два андроида, которым поручено воспитание детей. Однако конфликты на религиозной почве грозят расколоть небольшое общество, и искусственные существа понимают, что управление людьми и их верой представляется сложной и опасной задачей.

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Сценарий к сериалу напишет Аарон Гузиковски, которому принадлежит авторство картины «Пленницы», создавшей имя канадцу Дени Вильневу. Последней работой сценариста стал фильм «Мотылек» с Чарли Ханнэмом и Рами Малеком.

Также известно, что Ридли Скотт лично выступит режиссером некоторых эпизодов проекта, что станет первым случаем в его карьере, когда он сядет в кресло постановщика сериала.

Однако на малом экране британец уже работал в качестве исполнительного продюсера мини-сериала «Контора» 2007 года, номинированного на «Золотой глобус», а также продюсировал вместе со своим младшим братом Тони фантастический мини-сериал «Штамм «Андромеда».

«Я всегда ищу новые горизонты и границы в научной фантастике, а в «Воспитанных волками» я обнаружил неподдельную оригинальность, — приводит слова Скотт Variety. — Это совершенно отличающийся от всего остального фантастический мир, полный персонажей, сталкивающихся с экзистенциальными вопросами: «Что делает нас людьми? Что представляет собой семья? А что, если мы могли бы начать всё сначала и избавиться от всего то«го мусора, в который мы превратили нашу планету? Выживем ли мы? Сумеем ли стать лучше?»

Вице-президент продразделения TNT по оригинальному контенту Сара Обри выразила большие надежды в связи с объявленным проектом и назвала Ридли Скотта «лучшим в жанре научной фантастики».

«Помимо того, что Ридли снял ряд важнейших фантастических картин, он создал несколько канонических персонажей — начиная с Рипли в «Чужом» и заканчивая Элизабет Шоу в «Прометее», — заявила Обри.

— Мы счастливы, что теперь он сделает то же самое для нас и воплотит на экране идею Аарона. Очень редко случается, когда сериал побуждает человека задуматься и в то же время развлекает, как настоящий блокбастер. «Воспитанные волками» — как раз тот самый случай».

Предыдущий сериал «Контора», спродюсированный Скоттом, представляет собой шпионский триллер, действие которого разворачивается в разделенном на две части Берлине 50-х годов. В филиале ЦРУ в Западном Берлине узнают о наличии «крота» в дружественной британской службе МИ-6. Главные роли в проекте исполнили Майкл Китон, Альфред Молина и Крис О'Доннелл.

Ридли Скотт по праву считается одним из лучших представителей фантастического жанра. Именно он снял культовые фильмы «Чужой» и «Бегущий по лезвию», которые сегодня считаются эталонными. В 2015 году Скотт поставил «Марсианина» с Мэттом Деймоном, получившего семь номинаций на «Оскар» и награжденного «Золотым глобусом» за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Сейчас Скотт работает над продолжением картины «Чужой: Завет», которая стала второй в амбициозной серии приквелов к «Чужому».

Будучи новатором в жанре фантастики, Скотт за свою карьеру снял успешные фильмы, кажется, во всех возможных жанрах. Это оскароносный исторический экшн «Гладиатор», одна из самых захватывающих военных драм «Падение «Черного ястреба», историческая драма «Дуэлянты», криминальная комедия «Тельма и Луиза».

Ридли Скотт за свою карьеры четырежды номинировался на «Оскар», получил четыре номинации и одну награду «Золотой глобус», приз Каннского фестиваля за лучший дебют («Дуэлянты») и «Эмми» за документальный фильм «Геттисбург».