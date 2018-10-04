Премьеры недели: «Веном», «Кислота» и Леди Гага

Кинооктябрь начинается с очень крупной премьеры — кинокомикса «Веном» режиссера Рубена Флейшера с Томом Харди в Главной роли. Веном — инопланетный симбиот, который вселился в репортера Эдди Брока и наделил его сверхчеловеческими способностями. Картина экранизирует комиксы из вселенной Человека-паука. Нет никаких сомнений в том, что «Веном» возглавит в будущие выходные российский прокат, впрочем, как и мировой. Подробнее о фильме можно почитать в нашей рецензии.

«Кислота», Александр Горчилин

Манифест русских миллениалов в исполнении актера «Гоголь-центра» и ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина, сыгравшего у своего наставника в «Ученике» и «Лете». В центре сюжета — Саша и Петя (Филипп Авдеев и Александр Кузнецов из того же «Лета»), которые переживают самоубийство своего друга Вани (Петр Скворцов), кушают вещества и пытаются понять, как можно стать личностями в мире, где от них ничего не требуется. Лучший дебют последнего «Кинотавра», подробнее о котором — в нашей рецензии.

До России, наконец, добрался обладатель Гран-при Каннского фестиваля этого года «Черный клановец» культового автора Спайка Ли. Режиссер приятно удивил всех своих поклонников, наконец, сняв так, как он умеет — остроумно, динамично и смешно. Картина основана на мемуарах одного из первых темнокожих полицейских страны Рона Столлуорта, который в начале 70-х годов организовал спецоперацию по внедрению в ячейку ку-клукс-клана. В главных ролях сын оскароносца Дензела Вашингтона — Джон Дэвид и Адам Драйвер. «Газета.Ru» написала рецензию на картину.

«Звезда родилась» («A Star Is Born»), Брэдли Купер

Трехкратный номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль Брэдли Купер дебютировал в качестве режиссера с картиной «Звезда родилась» — и с разу с прицелом на золотую статуэтку. Фильм представляет собой уже третий ремейк одноименного классического мюзикла 1937 года. В разные времена главных героев играли Джанет Гейнор и Фредрик Марч, Джуди Гарленд и Джеймс Мейсон, Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон. На этот раз звездную пару составят сам Купер и Леди Гага. Шансы на награду Американской киноакадемии очень велики, так как два фильма получили «Оскар» в различных категориях, а картина с Гарленд была номинирована на него шесть раз.

Ольга Зуева дебютирует в полном метре с фильмом «На районе», главную роль в котором сыграл ее гражданский муж Данила Козловский. Он же и спродюсировал картину. Фильм рассказывает о парнях с улиц Владивостока (родины Зуевой), которые привыкли добывать деньги не совсем законным путем. Очередной заказ оказывается для ребят непростым, так как приводит их дружбу к серьезному испытанию. Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Кинотавр» в конкурсе дебютов, но фильм уступил вышеупомянутой «Кислоте». Теперь их можно сравнить на большом экране.

«Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю» («Doctor Who: The Woman Who Fell to Earth»), Джейми Чайлдс

Едва ли не самый долгоживущий фантастический сериал «Доктор Кто» продолжает славную традицию выпуска специальных эпизодов на большом экране. В эти выходные в московских кинотеатрах можно увидеть расширенную полуторачасовую первую серию 11 сезона, в которой будет представлена Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер (это первое женское воплощение героя). У сериала сменился и сценарист. Вместо Стивена Моффата главным автором станет создатель «Броудчерча» и спин-оффа «Доктора Кто» — «Торчвуда» — Крис Чибнелл. На этот раз появление нового Доктора будет не совсем обычным — она буквально упадет с неба на землю в небольшом английском городе и будет (по крайней мере поначалу) страдать потерей памяти.