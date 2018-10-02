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Умер Роман Карцев. ОНЛАЙН

Умер народный артист России Роман Карцев

На 80-м году жизни скончался народный артист России и Заслуженный артист РСФСР Роман Карцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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12:45

Жванецкий написал огромное количество диалогов для Ильченко и Карцева и почти все они стали популярными во всем СССР.

12:40

Дуэт «Ильченко и Карцев» стал знаменитым на всю страну. Произведения Жванецкого были основными в их репертуаре. Среди них знаменитая сценка про дупого доцента и Аваса Горидзе.

12:35

В 1960 году Карцев получил приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота. И именно там он познакомился с людьми, с которыми была связана вся его последующая жизнь — Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким.

12:30

Фоторепортаж: Умер Роман Карцев

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12:29

Окончив школу, Карцев устроился на работу на швейную фабрику наладчиком и именно там начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков.

12:23

Роман Андреевич Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Во время войны с братом и матерью был эвакуирован в Омск. Оставшиеся в Одессе бабушка с дедушкой погибли. После окончания Великой Отечественной и демобилизации отца вся семья вернулась в Одессу.

12:18

Представитель Романа Андреевича Наталья Жеромская, сообщила, что на протяжении нескольких последних месяцев Карцев находился в больнице.

12:13

Артист скончался от остановки сердца, сообщает ФАН со ссылкой на источника, близкого к семье Карцева.

12:10

Известие о кончине Карцева подтвердила и его внучка Вероника Евстигнеева.

«Дедушка скончался сегодня рано утром», — передает ее слова ТАСС.

12:08

Как отметила Жванецкая, знаменитого советского и российского артиста эстрады, театра и кино не стало сегодня, 2 октября.

12:05

На 80-м году жизни умер народный артист России Роман Карцев. О смерти Романа Андреевича сообщила в своем фейсбуке Наталья Жванецкая.