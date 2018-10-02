Умер Роман Карцев. ОНЛАЙН

В 1960 году Карцев получил приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота. И именно там он познакомился с людьми, с которыми была связана вся его последующая жизнь — Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким.