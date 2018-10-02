Умер Роман Карцев. ОНЛАЙН

- 199323 просмотра Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия
- 79569 просмотров «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве и вышел на третье место в РПЛ
- 71478 просмотров «Анжи» обыграл «Зенит» в матче 9-го тура РПЛ
- 65225 просмотров Порошенко отказался возвращать России $3 млрд
- 60164 просмотра При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
- 54540 просмотров Украинский боксер Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым
- 49780 просмотров NASA: к Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Жванецкий написал огромное количество диалогов для Ильченко и Карцева и почти все они стали популярными во всем СССР.
Дуэт «Ильченко и Карцев» стал знаменитым на всю страну. Произведения Жванецкого были основными в их репертуаре. Среди них знаменитая сценка про дупого доцента и Аваса Горидзе.
В 1960 году Карцев получил приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота. И именно там он познакомился с людьми, с которыми была связана вся его последующая жизнь — Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким.
Фоторепортаж: Умер Роман Карцев
Окончив школу, Карцев устроился на работу на швейную фабрику наладчиком и именно там начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков.
Роман Андреевич Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Во время войны с братом и матерью был эвакуирован в Омск. Оставшиеся в Одессе бабушка с дедушкой погибли. После окончания Великой Отечественной и демобилизации отца вся семья вернулась в Одессу.
Представитель Романа Андреевича Наталья Жеромская, сообщила, что на протяжении нескольких последних месяцев Карцев находился в больнице.
Артист скончался от остановки сердца, сообщает ФАН со ссылкой на источника, близкого к семье Карцева.
Известие о кончине Карцева подтвердила и его внучка Вероника Евстигнеева.
«Дедушка скончался сегодня рано утром», — передает ее слова ТАСС.
Как отметила Жванецкая, знаменитого советского и российского артиста эстрады, театра и кино не стало сегодня, 2 октября.
На 80-м году жизни умер народный артист России Роман Карцев. О смерти Романа Андреевича сообщила в своем фейсбуке Наталья Жванецкая.