«Доктор Кто», «Романовы» и «Сабрина»: 6 сериалов октября

«Доктор Кто» («Doctor Who») — 11 сезон

Эпохальное событие в мировой поп-культуре: премьера 11 сезона «Доктора Кто», в котором дебютирует Тринадцатый Доктор — первое женское воплощение знаменитого путешественника во времени за более чем полувековую историю сериала. В главной роли снялась звезда «Бродчерча» Джоди Уиттакер (там она, к слову, делила экран с другим Доктором — Дэвидом Теннантом), а компанию ей составили Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл.

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Где: BBC

Когда: 7 октября

«Романовы» («The Romanoffs») — 1 сезон

Проект создателя «Безумцев» и члена команды «Сопрано» Мэттью Уайнера «Романовы» расскажет о целой группе людей, проживающих в разных уголках мира, которые по тем или иным причинам считают себя потомками российской царской династии. От актерского состава буквально пестрит в глазах — помимо перекочевавших из «Безумцев» Кристины Хендрикс и Джон Слэттери в шоу снялись Аарон Экхарт, Дайан Лейн и Изабель Юппер.

Где: Amazon

Когда: 12 октября

«Призраки дома на холме» («The Haunting of Hill House») — 1 сезон

Третья по счету (и первая телевизионная) адаптация культового романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме», одного из важнейших произведений хоррор-литературы прошлого столетия. Из бонусов — великолепная Карла Гуджино во главе актерского состава и известный производитель ужастиков Майк Флэнеган (что примечательно, родом из того самого Салема) на посту режиссера.

Где: Netflix

Когда: 12 октября

«Зачарованные» («Charmed») — 1 сезон

Голливудская ребут-машина не унимается: теперь подошла очередь легендарных «Зачарованных», которые в новой инкарнации стали инклюзивными, толерантными и начали говорить о современном обществе (например, о движении #MeToo). Сестер-ведьм сыграли Сара Джеффри, Мелони Диас и Мадлен Манток, которые пришли на смену полюбившимся Алиссе Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Шэннен Доэрти. Любопытно, что многие из последних стали одними из центральных фигур движения против сексуальных домогательств.

Где: The CW

Когда: 14 октября

«Создавая убийцу» («Making a Murderer») — 2 сезон

Второй сезон документального долгостроя Лауры Риккарди и Мойры Демоc, который в 2015 году стал настоящей сенсацией. Проект был посвящен тернистой истории Стивена Эвери — мужчины, который отсидел 18 лет за изнасилование, был оправдан после проведения ДНК-экспертизы, а через несколько лет снова оказался за решеткой уже из-за другого дела (как полагают многие, сфабрикованного). Второй сезон, по словам создателей, покажет Эвери уже не как обвиненного, а как приговоренного и заключенного.

Где: Netflix

Когда: 19 октября

«Леденящие душу приключения Сабрины» («The Chilling Adventures of Sabrina») — 1 сезон

«Леденящие душу приключения Сабрины» расскажут о юной 16-летней ведьме Сабрине Спеллман — но не совсем той, что была в «Сабрине — маленькой ведьме» в сериале с Мелиссой Джоан Харт. Новый проект экранизирует серию комиксов, которая была запущена в 2014 году, — там тон был гораздо более мрачный по сравнению с оригиналом. Хоррор-версию Сабрины сыграла 18-летняя Кирнан Шипка, хорошо известная по роли Салли Дрейпер — старшей дочери Дона Дрейпера культовых «Безумцев».

Где: Netflix

Когда: 26 октября