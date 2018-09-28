«Онегин» интереснее: Пушкин помог Путину на саммите

Президент России Владимир Путин зачитывался «Евгением Онегиным» в ходе церемонии подписания документов на саммите СНГ в Душанбе. Глава государства сначала положил книгу слева от себя, после чего поставил несколько подписей на документах, взял роман в руки и пролистал несколько страниц.

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Следом Путину принесли новую порцию документов — политик, подписав их, вновь вернулся к произведению Александра Пушкина и прочитал пару строк. Подобное впоследствии происходило еще несколько раз. Когда к российскому лидеру подошел глава Молдавии Игорь Додон, Путин был вынужден отложить томик в сторону. Вставая из-за стола Владимир Владимирович, однако, взял книгу с собой, — и во время общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном роман оставался в его руках, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент России признавался, что от чтения его клонит в сон. Об этом он сообщил в ходе общения с сотрудниками завода «Ямал СПГ» в конце минувшего года.

«Хотите, я вам дам то, что я читал сегодня в пути? — предложил глава государства в ответ на просьбу одного из работников предприятия порекомендовать что-нибудь почитать в дороге. — Я думаю, вы через две минуты заснете. Меня тоже, как начинаю читать, все время клонит ко сну, но надо читать. Вот сейчас я читал справки, хотя я все знаю вроде, но все равно читал».

При этом Путин тогда же подчеркнул, что любит историческую литературу.

В своих выступлениях политик неоднократно отмечал значимость чтения для человека, называя вопрос повышения интереса к литературе «общенациональной задачей».

«Мы долгое время были одной из самых читающих стран мира, — говорил Владимир Владимирович, еще будучи премьер-министром страны. — Надо прямо сказать: есть опасность, что этот статус мы можем утратить. Согласно данным социологов, у нас растет число людей, которые вообще не читают книг. Ни бумажных, ни электронных. Никаких. И это, конечно, очень тревожный факт».

По его мнению, весомую роль в решении этой проблемы должна играть сплоченная работа общественных и государственных институтов, молодежных и религиозных организаций, а также СМИ.

«Нам важно выработать, а затем на практике реализовать единую стратегию действий, понятную и принятую всем обществом», — отмечал он.

О подобном Путин говорил и в 2016 году, выступая на съезде Общества русской словесности.

«Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире»,

— заявил тогда президент, также выразивший мнение, что Россия, неоднократно переживавшая коренные переломы традиционных культурных устоев, «всегда черпала силы возвращения к своим духовным и историческим ценностям».

Согласно рассказам самого политика, он неоднократно перечитывал произведения Николая Гоголя и «каждый раз с удовольствием над ними смеялся».

«Много раз уже перечитывал Гоголя и каждый раз с удовольствием смеюсь», — признался Путин в начале сентября этого года. В то же время он не стал выделять какую-то одну самую любимую свою книгу, объяснив это тем, что «их много».

«Невозможно сказать, ведь в каждом произведении есть нечто такое, что обращает на себя наибольшее внимание, что задевает какие-то струнки в твоей душе», — подчеркнул российский глава во время встречи с победителями олимпиад минувшего учебного года.

Вместе с тем он посоветовал слушателям почитать Александра Куприна.

«Куприна очень редко вспоминают в последнее время, а он гениальный писатель, — посетовал Владимир Владимирович. — «Гранатовый браслет» еще раз перечитайте. Мелочь, казалось бы там, просто мелочь, а как он раскрывает человека, как он красиво о нем говорит, на какие стороны души он обращает наше внимание».

Также он особо выделил произведения Антона Чехова и роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир».

«Но невозможно взять и сказать: «Вот эта книга на все времена». Это цитатник тогда получится», — заключил Путин.