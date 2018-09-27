Красота спасет мир: кто сыграет в фильме о супергероинях DC

Стали известны подробности нового фильма Warner Bros. «Хищные птицы», экранизации одноименного комикса от DC. По информации Deadline, продюсеры проекта на этой неделе определились с исполнительницами ролей Черной Канарейки и Охотницы, двух основных персонажей готовящегося спин-оффа «Отряда самоубийц»: сыграют их в блокбастере соответственно Джерни Смоллетт («Большие спорщики») и Мэри Элизабет Уинстэд, известная по сериалу «Фарго».

В касте «Хищных птиц» они присоединились к Марго Робби, которая предстанет в уже привычном для себя и зрителей образе Харли Куинн и будет центральной героиней ленты, а также одним из ее продюсеров.

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По поводу актера на роль главного злодея создатели пока что не решили. При этом на данный момент наибольшие шансы сыграть Черную Маску (личность антагониста официально еще не называли, но в прессе пишут именно об этом персонаже) имеют Юэн МакГрегор («Звездные войны», «На игле») и Шарлто Копли («Район №9», «Робот по имени Чаппи»).

В блокбастере также точно появятся такие персонажи, как Кассандра Кейн и Рене Монтойа, — поиски актеров на эти роли также еще продолжаются.

Съемки картины, сценарные детали которой до сих пор остаются секретом, начнутся в будущем году, а премьера «Хищных птиц» запланирована на февраль 2020-го.

Сценарием к фильму занимается Кристина Ходсон («Наваждение», «Бамблби»), а режиссерское кресло принадлежит малоизвестной Кэти Янь.

Говоря о работе над проектом, исполнительница главной роли и его продюсер Робби подчеркнула, что Warner Bros. выделила создателям ленты достаточно скромный (в сравнении с «Отрядом самоубийц», естественно) бюджет. Кроме того, она сообщила, что в «Хищных птицах» у ее героини будет новый костюм.

«Его дизайн еще не готов, однако уже скоро у Хэллоуина появится новый главный наряд», — сказала Марго, намекнув на неслыханную популярность костюма напарницы Джокера среди косплееров.

Возвращаясь к Черной Канарейке и Охотнице, отметим, что дебютировали в комиксах они еще в 1947 году.

Канарейка — голубоглазая блондинка, чем-то похожая на Мэрилин Монро (примечательно, что Смоллетт, исполнительница роли вымышленного персонажа, имеет афроамериканские корни) — поначалу не имела каких-либо суперспособностей, зато превосходно владела приемами дзюдо и была мастером перевоплощений, однако в более поздних версиях получила от авторов мощнейший крик, которым могла вырубать противников.

Что касается Охотницы (в одной из альтернативных вселенных она была дочерью Бэтмена и Женщины-кошки), то у нее суперсил как не было, так и нет. Данный недостаток героиня компенсирует блестящим кунг-фу, а также умением стрелять из арбалета.

В объединение «Хищные птицы», главной целью которого является борьба с преступностью и суперзлодеями, в разные годы (и в разных вселенных DC) также входили: Бэтгерл, Большая Барда, Женщина-кошка, Лисица, Спойлер и Леди Шива. Оригинальный комикс о группировке дебютировал в середине 90-х.

Любопытно, что еще до выхода «Птиц» на экраны киноколлекция DC пополнится минимум четырьмя фильмами.

Так, уже в этом декабре в прокате появится «Аквамен» со сверхзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон), спустя несколько месяцев фанатов порадует «Шазам!» от режиссера хоррора «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвида Сандберга, а в октябре-ноябре 2019-го в кинотеатрах дебютируют «Джокер» с «Чудо-женщиной 1984», главные роли в которых исполнят соответственно Хоакин Феникс и Галь Гадот. Кроме того, в будущем феврале должен выйти сиквел полнометражного мультика «Lego: фильм», где в числе персонажей значатся Бэтмен, Супермен и Зеленый Фонарь.

В разработке также находится целый ряд спин-оффов, посвященных другим популярным героям DC: Киборгу, Найтвингу, Дэдстроуку, Бэтгерл, Дэдшоту и Черному Ястребу.