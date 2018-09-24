«Ради искусства»: почему Абрамович избили картиной

В итальянской Флоренции совершено нападение на сербскую перформанс-художницу Марину Абрамович. Инцидент произошел на выставке 71-летней уроженки Белграда — гражданин Чехии, имя которого на данный момент не раскрывается в интересах следствия, ударил Абрамович по голове одной из картин с ее собственным изображением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pravo.

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«Инцидент произошел, когда Абрамович покидала вернисаж своей выставки во флорентийском музее Палаццо Строцци. Чех, которому 51 год, на месте инцидента был задержан полицией, его имя не сообщается», — передает издание со ссылкой на источника в итальянской полиции.

Отмечается, что этот же мужчина в минувшем январе испортил одну из скульптур, выставленных на флорентийской площади Синьории. Согласно неподтвержденной информации прессы, когда хулиган был задержан, он заявил, что «напал на Абрамович ради искусства».

Имя сербской художницы, пострадавшей в результате нападения, пару лет назад вышло далеко за пределы ее творчества — незадолго до старта выборов президента США, победу на которых в итоге одержал Дональд Трамп, на сайте разоблачений Wikileaks была опубликована очередная порция компромата на кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон, в которой фигурировала и Абрамович.

Так, детище Джулиана Ассанжа сделало достоянием общественности письмо, отправленное Мариной брату главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты Тони и датированное июнем 2015-м. В нем мастер перформанса приглашала сподвижников Хилари на «духовную трапезу».

«Я с таким нетерпением жду «духовной трапезы» в своих апартаментах. Сообщи мне, не желает ли твой брат присоединиться к нам? Со всей моей любовью, Марина», — писала в послании художница.

Учитывая общеизвестное пристрастие Абрамович к оккультизму, пользователями был сделан вполне себе конкретный вывод, что приглашали политтехнолога и его родственника вовсе не на обычный ужин, а на самый настоящий сатанистский обряд — эти сведения вкупе с другими «слитыми» фактами про Клинтон, естественно, не добавили кандидату вистов в президентской гонке, и все обернулось ее во многом неожиданным поражением Трампу.

Одной из наиболее известных инсталляций Абрамович принято считать ее перформанс «Ритм 0», который она реализовала еще в 70-х годах прошлого века. В рамках мероприятия художница разместила на столе 72 различных предмета, избрав для себя пассивную роль и призвав к действию зрителей, — последним было предложено на протяжении шести часов производить с ее телом любые манипуляции с использованием этих самых объектов, среди которых числились, например, нож, хлыст и даже пистолет с одним патроном.

До выстрела, конечно, дело не дошло, однако, по рассказам очевидцев, ближе к завершению инсталляции зрители, изначально боявшиеся причинять сербке физические увечья, заметно осмелели и стали полноправными участниками постановки, прибегнув к жестокости.

Как позднее рассказывала сама Марина, тот опыт позволил ей ощутить атмосферу настоящей агрессии и насилия.

«Теперь мне понятно, что если оставить решение за публикой, тебе могут и убить. Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии», — отмечала она.

Другим нашумевшим творением Абрамович стал перформанс «Смерть себя», созданный ею при помощи коллеги Уве Лайсипена, многолетнего партнера художницы — в ходе инсталляции Марина и Уве посредством специального агрегата дышали друг другу рот в рот, наполняя легкие углекислым газом. Спустя 17 минут после начала представления оба перформансиста упали на пол без сознания.

Любопытно, что Абрамович также является обладательницей «Золотого льва», — ее «Балканское барокко», инсталляция в память о жертвах войны в Югославии, получило премию Венецианского биеннале в 1997 году.