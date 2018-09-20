Работа «Настоящего детектива»: кто снимет нового «Бонда»

Американский режиссер, продюсер, сценарист и оператор Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив», назначен постановщиком предстоящей 25-й части бондианы.

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Режиссер первого сезона сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага стал новым постановщиком 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщили продюсеры франшизы Майкл Дж. Уинсон и Барбара Брокколи, их заявление опубликовано в официальном твиттере бондианы.

«Мы очень рады поработать с Кэри. Благодаря его разносторонности и новаторству он — прекрасный выбор для следующего приключения Джеймса Бонда», — отметили они.

"We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2) — James Bond (@007) 20 сентября 2018 г.

Также была объявлена новая дата выхода ленты в прокат — она должна будет появиться на больших экранах в День святого Валентина, 14 февраля 2020 года. До этого картину собирались выпустить 25 октября 2019-го. Начало съемочного процесса запланировано на 4 марта следующего года.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd — James Bond (@007) 20 сентября 2018 г.

Перенос связан с тем, что в августе проект остался без режиссера после ухода Дэнни Бойла, известного по дилогиям «На игле» (в смысле, «Трейнспоттинг»), «28 дней...» и «...недель спустя», а также фильмам «Пекло», «Миллионер из трущоб» и «127 часов». Согласно заявлениям продюсеров, он сложил с себя режиссерские полномочия из-за «творческих разногласий» с актером Дэниелом Крейгом, который играет Бонда с 2006 года.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 августа 2018 г.

По неподтвержденной информации, вскоре после прихода в проект Бойл занялся поисками главного злодея и новой девушки спецагента. Ранее Бойл совместно со своим давним партнером Джоном Ходжем, вместе с которым он работал над лентой «На игле» и ее продолжением, занимался сценарием для новой части бондианы. При этом, как сообщали некоторые западные издания, он сразу заявил продюсерам, что будет снимать фильм только в случае утверждения его видения.

Также в прессе появлялась информация, что в сценарии Бойла и Ходжа агент 007 сильнее обычного увлечется новой подругой и даже решит отойти от дел и жениться, однако семейное счастье продлится ровно до момента убийства его супруги, после чего Бонд вернется на службу и начнет мстить за ее смерть.

Предположительно, Бойл планировал впервые с 1999 года сделать главного злодея бондианы русским — его описывали как «харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.

Вероятно, девушка агента — «умная, смелая, веселая, яростная, очаровательная, а также способная постоять за себя посредством боевых навыков» — тоже была бы землячкой антагониста. Так или иначе, что-то из этого, по всей видимости, не устроило или Крейга, или продюсеров, что вынудило постановщика отказаться от работы над фильмом.

В течение последнего месяца ходило много слухов о том, кто может заменить британского кинематографиста.

В частности, назывались имена Яна Деманжа, работавшего над сериалом «Тайный дневник девушки по вызову», а в начале сентября презентовавшего на фестивале в Торонто свою криминальную драму «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи, постановщика «Молодого Адама», «От звонка до звонка» и «Любой ценой» Дэвида Маккензи, а также режиссера одного из наиболее активно обсуждавшихся фильмов последнего «Сандэнса» — «Американских животных» — Барта Лейтона, в 2012 году снявшего нашумевшую документалку «Самозванец».

Любопытно, что все трое так или иначе связаны с Соединенным Королевством. Деманж, хоть и имеет французское происхождение, снимает кино в Британии и считается там крайне перспективным молодым постановщиком. Маккензи формально является шотландским режиссером, он живет и работает в Глазго, однако родился в графстве Нортамберленд и имеет гражданство Великобритании. Лейтон тоже урожденный англичанин, но проживает с семьей в Австралии.

Впрочем, в итоге проект возглавил американец Фукунага, у которого есть японские и шведские корни. Если больше никаких кадровых перестановок не произойдет, новый «Бонд» станет его пятой режиссерской работой в большом кино.

До этого он отметился последней на данной момент экранизацией романа Эмили Бронте «Джейн Эйр» с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером в главных ролях, а также снял для Netflix военную драму «Безродные звери» с Идрисом Эльбой.

21 сентября на стриминговом сервисе также должна состояться премьера комедийного сериала «Маньяк», в котором снялись Эмма Стоун и Джона Хилл. Это полностью авторский проект Фукунаги, в нем он исполнил функции режиссера, сценариста и исполнительного продюсера.

Среди других заслуг кинематографиста (не считая блистательного первого сезона «Настоящего детектива») — работа над сценарием прошлогодней адаптации романа Стивена Кинга «Оно», а также участие в создании детективного сериала «Алиенист», который он изначально должен был снимать сам, но позже отказался от этого и ограничился продюсированием.