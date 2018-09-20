Работа «Настоящего детектива»: кто снимет нового «Бонда»

Американский режиссер, продюсер, сценарист и оператор Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив», назначен постановщиком предстоящей 25-й части бондианы.
Режиссер первого сезона сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага стал новым постановщиком 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщили продюсеры франшизы Майкл Дж. Уинсон и Барбара Брокколи, их заявление опубликовано в официальном твиттере бондианы.
«Мы очень рады поработать с Кэри. Благодаря его разносторонности и новаторству он — прекрасный выбор для следующего приключения Джеймса Бонда», — отметили они.
Также была объявлена новая дата выхода ленты в прокат — она должна будет появиться на больших экранах в День святого Валентина, 14 февраля 2020 года. До этого картину собирались выпустить 25 октября 2019-го. Начало съемочного процесса запланировано на 4 марта следующего года.
Перенос связан с тем, что в августе проект остался без режиссера после ухода Дэнни Бойла, известного по дилогиям «На игле» (в смысле, «Трейнспоттинг»), «28 дней...» и «...недель спустя», а также фильмам «Пекло», «Миллионер из трущоб» и «127 часов». Согласно заявлениям продюсеров, он сложил с себя режиссерские полномочия из-за «творческих разногласий» с актером Дэниелом Крейгом, который играет Бонда с 2006 года.
По неподтвержденной информации, вскоре после прихода в проект Бойл занялся поисками главного злодея и новой девушки спецагента. Ранее Бойл совместно со своим давним партнером Джоном Ходжем, вместе с которым он работал над лентой «На игле» и ее продолжением, занимался сценарием для новой части бондианы. При этом, как сообщали некоторые западные издания, он сразу заявил продюсерам, что будет снимать фильм только в случае утверждения его видения.
Также в прессе появлялась информация, что в сценарии Бойла и Ходжа агент 007 сильнее обычного увлечется новой подругой и даже решит отойти от дел и жениться, однако семейное счастье продлится ровно до момента убийства его супруги, после чего Бонд вернется на службу и начнет мстить за ее смерть.
Предположительно, Бойл планировал впервые с 1999 года сделать главного злодея бондианы русским — его описывали как «харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.
Вероятно, девушка агента — «умная, смелая, веселая, яростная, очаровательная, а также способная постоять за себя посредством боевых навыков» — тоже была бы землячкой антагониста. Так или иначе, что-то из этого, по всей видимости, не устроило или Крейга, или продюсеров, что вынудило постановщика отказаться от работы над фильмом.
В течение последнего месяца ходило много слухов о том, кто может заменить британского кинематографиста.
В частности, назывались имена Яна Деманжа, работавшего над сериалом «Тайный дневник девушки по вызову», а в начале сентября презентовавшего на фестивале в Торонто свою криминальную драму «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи, постановщика «Молодого Адама», «От звонка до звонка» и «Любой ценой» Дэвида Маккензи, а также режиссера одного из наиболее активно обсуждавшихся фильмов последнего «Сандэнса» — «Американских животных» — Барта Лейтона, в 2012 году снявшего нашумевшую документалку «Самозванец».
Любопытно, что все трое так или иначе связаны с Соединенным Королевством. Деманж, хоть и имеет французское происхождение, снимает кино в Британии и считается там крайне перспективным молодым постановщиком. Маккензи формально является шотландским режиссером, он живет и работает в Глазго, однако родился в графстве Нортамберленд и имеет гражданство Великобритании. Лейтон тоже урожденный англичанин, но проживает с семьей в Австралии.
Впрочем, в итоге проект возглавил американец Фукунага, у которого есть японские и шведские корни. Если больше никаких кадровых перестановок не произойдет, новый «Бонд» станет его пятой режиссерской работой в большом кино.
До этого он отметился последней на данной момент экранизацией романа Эмили Бронте «Джейн Эйр» с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером в главных ролях, а также снял для Netflix военную драму «Безродные звери» с Идрисом Эльбой.
21 сентября на стриминговом сервисе также должна состояться премьера комедийного сериала «Маньяк», в котором снялись Эмма Стоун и Джона Хилл. Это полностью авторский проект Фукунаги, в нем он исполнил функции режиссера, сценариста и исполнительного продюсера.
Среди других заслуг кинематографиста (не считая блистательного первого сезона «Настоящего детектива») — работа над сценарием прошлогодней адаптации романа Стивена Кинга «Оно», а также участие в создании детективного сериала «Алиенист», который он изначально должен был снимать сам, но позже отказался от этого и ограничился продюсированием.