Герой экрана: по мемуарам о Трампе снимут сериал

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми лягут в основу нового мини-сериала. CBS Television Studios приобрела права на экранизацию бестселлера. Студия пока отказалась давать официальный комментарий, так как подписание контракта находится в финальной стадии.

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Известно, что сценарий к новому сериалу напишет Билли Рэй, прежде всего известный своей работой над фильмом Пола Гринграсса «Капитан Филипс» и получивший номинацию на «Оскар» за лучший сценарий, а также первым фильмом франшизы «Голодные игры».

Исполнительным продюсером мини-сериала станет Алекс Куртцман, который работает сейчас над сериалом «Звездный путь: Дискавери» с Патриком Стюартом в главной роли.

Джеймс Коми был уволен Трампом с поста директора ФБР в 2017 году. Он был был назначен на эту должность в 2013-м президентом Бараком Обамой.

Мемуары Коми под названием «Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство» вышли 17 апреля этого года. Слово «лояльность», вынесенное в заглавие, отсылает к знаменитому разговору с президентом США Дональдом Трампом. В своей книге Коми рассказал, что, пригласив его поужинать, глава Белого дома заявил, что требует от него именно «лояльности».

Автор также рассказал, что во время встреч с Трампом он невольно вспоминал свою работу в качестве прокурора, который расследовал дела мафии, и находил «много общего» между главами мафиозных кланов и президентом США.

В своей книге бывший директор ФБР поделился многими неприглядными подробностями о главе государства. Так, он вспоминает, что Трамп несколько раз поднимал в разговоре с ним эпизод общения с проститутками, который якобы произошел во время визита будущего президента в Москву.

Речь шла о событии, изложенном в так называемом «досье Стила» — материалах о Трампе, которые были подготовлены бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом. Работая на компанию, связанную с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, Стил собирал компромат на Трампа.

В одном из интервью каналу ABC Коми недвусмысленно назвал Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост президента США.

«Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен им быть, — заявил бывший глава ФБР. — Я думаю, что он морально непригоден, чтобы быть президентом».

Автор также коснулся в своей книге эпизода, связанного с расследованием скандала с письмами Хиллари Клинтон. Речь идет об официальной корреспонденции, которую она отправляла с частного почтового ящика.

Сначала Коми заявлял, что все вопросы к экс-госсекретарю США, которая пользовалась домашней почтой для рабочей переписки, сняты. Доказательств того, что Клинтон сообщала информацию, относящуюся к гостайне, через незащищенный почтовый ящик, нет. Однако позже он сообщил, что были обнаружены новые письма, их тоже нужно проверить на предмет содержания в них элементов гостайны, так что дело фаворита предвыборной гонки Клинтон снова нужно открыть.

Это заявление серьезно изменило предвыборный расклад, и если до заявлений Коми Клинтон опережала Трампа на несколько пунктов, то после популярность обоих кандидатов практически сравнялась. После заявлений Коми команда Клинтон обвинила его в том, что тот, будучи главой ФБР, использует административный ресурс, чтобы повлиять на результаты предстоящих выборов.

В своих мемуарах экс-глава Коми приносит извинения Хиллари Клинтон.

В то же время экс-глава ФБР пишет, что, хотя он жалеет о том, как говорил о деле Клинтон, выступая на ТВ, он снова бы поступил бы так же, если бы вновь оказался перед необходимостью начать расследование в отношении экс-кандидата от демократов.

Признания Джеймса Коми вызвали бурную реакцию Трампа, который назвал его «худшим главой ФБР».

«Изворотливый Джеймс Коми, худший глава ФБР в истории, был уволен не из-за расследования о России, где, кстати, не было никакого сговора (кроме демократов)», — написал Трамп в своем твиттере.