Трейлеры недели: Капитан Марвел, Мэри Поппинс и новые Коэны

Главный релиз этой недели — первый трейлер предстоящей 21-й картины в киновселенной Marvel «Капитан Марвел». Фильм станет первым в линейке студии, главная роль в котором досталась женщине. В центре сюжета окажется служащая ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон), чьи гены в результате несчастного случая слились с ДНК инопланетной расы крии. Она — вероятно, самая могущественная из всех положительных героев Marvel, и пока что все указывает на то, что именно она спасет мир от Таноса в четвертых «Мстителях». Подробнее о фильме можно почитать в нашем отдельном материале.

«Мэри Поппинс возвращается» («Mary Poppins Returns»), Роб Маршалл

Появился полный трейлер ленты «Мэри Поппинс возвращается» — сиквела классического «диснеевского» мюзикла 1964 года про самую известную няню всех времен и народов. После событий первого фильма прошло 25 лет. Джейн и Майкл Бэнксы (Эмили Мортимер и Бен Уишоу) уже повзрослели, но последний все еще живет в доме на Вишневой улице — с тремя детьми и домовладелицей. После скоропостижной кончины его жены на помощь семейству приходит Мэри Поппинс (Эмили Блант) вместе с фонарщиком Джеком (Лин-Мануэль Миранда) и эксцентричной кузиной (Мерил Стрип).

«Баллада Бастера Скраггса» («The Ballad of Buster Scruggs»), Итан и Джоэл Коэны

Очередная картина братьев Коэн, с которой они ныряют с головой в цифровую эпоху: культовые постановщики впервые сменили пленку на цифру, а выйдет фильм на стриминговом сервисе Netflix. Вестерн, взявший на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий, представляет собой альманах из шести новелл, которые обыгрывают классические для жанра сюжеты. Снялись в «Балладе Бастера Скраггса» Джеймс Франко, Лиам Нисон, Дэвид Крамхолц, Брендан Глисон и Зои Казан.

«Девушка, которая застряла в паутине» («The Girl in the Spider's Web»), Федерико Альварес

Вторая попытка Голливуда запустить франшизу по вселенной шведского писателя Стига Ларссона — на этот раз без Дэвида Финчера, Руни Мары и Дэниела Крейга, а также без книжки самого Ларссона: «Девушка, которая застряла в паутине» экранизирует роман журналиста и писателя Давида Лагеркранца, продолжающего детективную трилогию «Миллениум». Режиссером выступил испанец Федерико Альварес, а в роли Лисбет Саландер снялась звезда сериала «Корона» Клэр Фой.

«Человек на Луне» («First Man»), Дэмьен Шазелл

Вышел очередной трейлер байопика об американском космонавте Ниле Армстронге — первом человеке, ступившем на поверхность Луны. Только в своем четвертом полнометражном фильме Дэмьен Шазелл, снявший «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд», отошел от темы музыки и снял картину о высадке американских астронавтов на спутнике Земли. Образ Армстронга примерил на себя Райан Гослинг, его жену сыграла Клэр Фой, а Базза Олдрина, который прошел по Луне вторым, — Кори Столл.

Появился второй трейлер научно-фантастического триллера «Репродукция» с Киану Ривзом — несколько загадочного проекта, о котором почти год ничего не было слышно. В ленте речь пойдет о безумном ученом (Ривз), который пытается придумать способ вернуть свою семью, погибшую в автокатастрофе.

Еще одна премьера — первый трейлер исторической драмы «Амундсен», байопике о, как несложно догадаться, легендарном норвежском путешественнике-исследователе Роальде Амундсене, который в 1911 году первым добрался до Южного полюса, а через 15 лет после этого первым из людей достиг обоих полюсов. Поставил ленту земляк исследователя Эспен Сандберг, для которого этот проект стал в некотором смысле дебютным, — до этого он снимал фильмы только в соавторстве с другими коллегами: «Бандитки» с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек в главных ролях, «Кон-Тики» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».