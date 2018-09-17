Поцелуй зла: познавшая Якубовича Монеточка отменила концерт

Поп-исполнительница Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, отменила свой концерт в столичном клубе Gipsy, который должен был пройти 16 сентября в рамках вечеринки YUCCIE Party, за 30 минут до начала мероприятия. Певица была «специальным гостем» события.

«Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам, известным только ей одной», — сообщили представители клуба в инстаграме.

Также организаторы мероприятия отметили, что три заявленных в лайнапе вечеринки диджея будут ставить треки Монеточки на заказ.

По информации ресурса Super, гонорар артистки за несостоявшееся выступление составил 1 млн рублей.

Реклама

18 сентября стартует российский тур Монеточки в поддержку ее последнего альбома «Раскраски для взрослых», вышедшего в конце мая 2018 года. Исполнительница должна выступить в 24 городах, в том числе 25 октября в Москве — на этот концерт уже распроданы все билеты.

В пятницу, 14 сентября, Монеточка появилась в эфире капитал-шоу «Поле чудес» на «Первом канале», которое ведет Леонид Якубович.

Певица преподнесла в подарок ведущему куклы, которые изображали его и ее саму, а также получила от Якубовича крепкий поцелуй в губы. Монеточка была во второй тройке игроков и сумела угадать слово «паршивый» — за это она получила мультиварку и прошла в финал.

На последнем этапе игры исполнительнице не так повезло — она не сумела угадать слово «мышь» и осталась без приза.

Позже в своей официальной группе во «ВКонтакте» певица опубликовала фотографию, на которой она смотрит выпуск «Поля чудес» со своим участием. «Шалость удалась», — написала она в посте.

В конце августа Монеточка выпустила клип на песню «90» с альбома «Раскраски для взрослых». За три недели с момента публикации ролик собрал более 3,6 млн просмотров на ютьюбе. В музыкальном видео певица в образе главного героя балабановского «Брата» Данилы Багрова мастерит оружие, после чего отправляется убивать врагов.

В клипе снялись подруга и коллега Монеточки по цеху Настя Иванова, известная как Гречка, певица Татьяна Буланова, рэпер Мистер Малой, а также кинокритик Станислав Зельвенский. Постановщиком выступил сценарист «Лета» Кирилла Серебренникова Михаил Идов.

Вдова режиссера Алексея Балабанова Наталья Водянова раскритиковала ролик и назвала его «бездарным».

«Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, не талантливо, вот и все», — сказала она в беседе с «РЕН ТВ».

По словам появившейся в клипе Булановой, съемочный процесс ролика проходил непросто.

«Было лето, и было неимоверно душно, жарко, — рассказала она. — И на самой площадке тоже было очень душно. Я только что посмотрела клип, очень легкий получился.

Там чисто физически были условия нелегкие. Но это всегда так на съемке. Когда ты смотришь — картинка, так все легко. На самом деле, это все благодаря актерам, которые не показывают вида, насколько это на самом деле физически тяжело».

Певица также отдала должное самой композиции Монеточки и заявила, что готова спеть с юной исполнительницей в дуэте, если в будущем поступит соответствующее предложение.

«Песня классная — очень. Спеть вместе? Я с удовольствием, если она что-то предложит, почему нет. Мне, на самом деле, всегда интересно, когда поступают такие предложения творческие. Всегда безумно интересно. Я всегда за эксперименты, всегда за необычное что-то», — сказала Буланова.

Говоря о собственных ощущениях от 90-х, 49-летняя артистка, родившаяся в Ленинграде, отметила, что вспоминает те времена с ностальгией.

«С 90-ми у меня ассоциации другие немножко. Наоборот, мне кажется, время такое веселое, беззаботное я не скажу, конечно. Я оптимист вообще, никогда не смотрю на что-то со знаком минус. Поэтому 90-е мне очень нравились, и я с теплотой о них вспоминаю», — цитирует певицу «78».