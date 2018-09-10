«Истина где-то рядом»: как создавались «Секретные материалы»

Ровно 25 лет назад на американские телеэкраны вышел культовый сериал «Секретные материалы», который стал одним их главных событий телевидения 90-х и превратил исполнивших главные роли Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон в одних из самых узнаваемых актеров во всем мире.

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«Секретные материалы» оставили огромный след в поп-культуре, и даже сегодня — через 16 лет после закрытия основного проекта — люди знают имена агентов Малдера и Скалли и слово «курильщик» ассоциируют с главным антагонистом истории.

В 90-е годы Малдер и Скалли были едва ли не самыми популярными телеперсонажами, затмив агента Дейла Купера и Лору Палмер из «Твин Пикс».

Именно «Твин Пикс» Дэвида Линча, транслировавшийся на рубеже 80-х и 90-х годов стал самым влиятельным сериалом едва ли не всех времен. После 30-серийного мрачного трипа под названием «Кто убил Лору Палмер» телепродюсеры начали пытаться повторить секрет успеха выдающегося режиссера. На экраны вышло много проектов, отличавшихся таинственной и тяжелой атмосферой.

Успех Линча поспособствовал и появлению «Секретных материалов». Шоураннер Крис Картер в начале 90-х был нанят телесетью Fox и в 1992-м написал сценарий пилотного эпизода, однако первая версия была отклонена студией. Но Крис не сдался и, внеся поправки, представил продюсерам новую версию, которая была одобрена.

До Fox Картер работал в Walt Disney Studios и создал два семейных комедийных сериала. Он затем признавался, что быстро устал от этого, и очень хотел создать нечто более серьезное, а оглушительный успех «Твин Пикс» как раз дал больше свободы шоураннерам и помог Картеру воплотить в жизнь свою мечту.

На основную концепцию и развитие сюжета повлияли такие известные сериалы и фильмы, как «Сумеречная зона», «Молчание ягнят», «Вся президентская рать» и «Близкие контакты третьей степени».

По сути Картер смог объединить крепкий триллер об агентах ФБР с популярной теорией заговора, гласящей о том, что НЛО посещали Землю и американское правительство старается скрыть сей факт.

Но просто захватывающего сюжета было недостаточно. И тут вовремя появился «Твин Пикс», который определил общую стилистику будущего проекта — темная атмосфера, налет мистицизма, немного драмы и иронии. Да и главного героя всей истории агента Фокса Малдера воплотил Дэвид Духовны, который к этом моменту был известен зрителям как агент Денис Брайсон из «Твин Пикс» и один из отрицательных персонажей семейной комедии «Бетховен» об очаровательном сенбернаре.

Выбор Духовны был для многих неожиданностью, и ему понадобилось некоторое время, чтобы от него отстал налет комедийности. В течение первого сезона и критики, и зрители воспринимали Малдера, как противопоставление его Брайсону из «Твин Пикс».

Но Картер верил в Дэвида, и его ставка оправдалась. Сегодня актер прочно ассоциируется с Малдером, а роль в «Твин Пиксе» воспринимается, как некоторое хулиганство.

Что касается Даны Скалли, то и здесь Картеру пришлось побороться за исполнительницу главной роли. Боссы Fox продолжали мыслить принятыми на тот момент стереотипами и были против назначения 24-летней малоизвестной Джиллиан Андерсон, которая в 1992 году имела большой опыт на театральной сцене, но очень мало появлялась на экране. Да и внешность Андерсон не соответствовала стандартам 80-х, так как продюсеры хотели кого-то «повыше и посексуальнее». В конечном итоге Картер смог убедить боссов взять на роль Андерсон, которая в 1997 году получила награду «Эмми» за свою роль.

Как говорится, все остальное — история. Пилотную серию «Секретных материалов» ровно 25 лет назад посмотрели 12 млн зрителей, что стало большим успехом для сети. В течение сезона рейтинг сериала постепенно поднимался, и финал сезона посмотрели уже 14 млн человек.

Год спустя первый эпизод второго сезона привлек внимание уже 16 млн зрителей. Наиболее популярным стал пятый сезон, который посмотрели 19,8 млн человек, а первую серию и вовсе — 27,3 млн. Начиная с 1999 года рейтинги проекта стали падать и девятый сезон, завершившийся 19 мая 2002 года стал на тот момент последним.

Падение интереса к «Секретным материалам» совпало с приходом нового века, и это не случайность.

В нулевых изменились настроения в обществе, и тема правительственных заговоров стала менее актуальной. Люди перестали воспринимать подобные сюжеты всерьез, да и Голливуд ударился в иронию. Превращать «Секретные материалы» в самопародию никто не хотел, а сохранять серьезный тон было уже бессмысленно — люди перестали верить происходящему на экране. Сериал закончили вовремя — он не успел надоесть зрителю и сохранил сильную фан-базу.

13 лет спустя продюсеры попытались реанимировать проект, и в январе 2016-го вышел десятый сезон «Секретных материалов» с полюбившимися всем Малдером и Скалли. Однако чувство ностальгии продержалось недолго — если первый эпизод посмотрели 16 млн человек, то финальную шестую серию — всего 7,6 млн. Два года спустя в январе этого года вышел 11-й сезон, состоявший из десяти серий. Но его показатели оказались совсем низкими, и студия приняла решение закрыть проект.

Несмотря на провал последнего сезона, «Секретные материалы» все равно остаются одним из важнейших телепроектов всех времен и ассоциируются прежде всего с 90-ми.

Поклонники до сих пор «косплеят» героев сериала, а фраза «Истина где-то рядом» превратилась в нечто вроде «Да прибудет с тобой Сила».

«Секретные материалы» повлияли на огромное количество сериалов, включая «Остаться в живых», «Сверхъестественное», «Грань» и даже «Баффи — истребительницу вампиров». А количество модных отсылок в наше постмодернистское время и вовсе не перечесть. «Симпсоны», «Американская история ужасов», «Третья планета от солнца», «Tеория большого взрыва», «Во все тяжкие», «Южный парк» и многие-многие другие в разное время пародировали или отсылались к «Секретным материалам». Это и есть настоящее признание.